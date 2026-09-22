Huracán Polo: alcanzó la categoría 5 y genera olas de hasta 6 metros

El huracán Polo alcanzó durante la madrugada de este martes la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, y mantiene bajo vigilancia a varios estados de México . Aunque por el momento no se espera un impacto directo sobre tierra, su enorme circulación dejará lluvias intensas, fuertes vientos y un peligroso aumento del oleaje sobre las costas del Pacífico.

A las 09:00 hora local, el centro del fenómeno se encontraba sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a unos 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas que llegaban hasta los 325 kilómetros por hora.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los meteorólogos fue la velocidad con la que se fortaleció. Al mediodía del lunes, Polo era apenas un huracán categoría 1, con vientos sostenidos de unos 130 kilómetros por hora. En cuestión de horas llegó al máximo nivel de la escala.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana , en Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Las mayores precipitaciones se esperan en Colima y sectores de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros.

También se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas del sur, suroeste y costa de Jalisco. A esto se sumarán rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora sobre las costas de Michoacán y Guerrero, mientras que en Jalisco y Colima podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El mar será otro de los principales riesgos. El huracán generará olas de entre cinco y seis metros frente a Michoacán y Guerrero, mientras que en Colima y Oaxaca podrían alcanzar entre dos y tres metros. Para Jalisco se espera oleaje de hasta 2,5 metros.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este martes que, de acuerdo con las previsiones disponibles, Polo continuaría bordeando las costas del Pacífico sin ingresar directamente a tierra. La mandataria pidió especialmente a los habitantes de Jalisco, Colima y Michoacán mantenerse atentos a la información de Protección Civil.

Las autoridades advirtieron que las fuertes precipitaciones pueden generar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas. Ante el avance del fenómeno, Guerrero y Michoacán suspendieron las clases durante el 22 y 23 de septiembre.

Además, la Comisión Federal de Electricidad desplegó 1.320 trabajadores, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero en distintos puntos estratégicos para responder ante posibles daños en el suministro eléctrico.