Horror en Estados Unidos: ya son cinco los muertos por el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan

Al menos cinco personas murieron y otras siete resultaron heridas el domingo después de que un atacante disparó contra una iglesia y provocó un incendio en el edificio en Grand Blanc, Michigan, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió a primera hora del domingo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una pequeña comunidad al noroeste de Detroit y dos cuerpos adicionales fueron recuperados entre los escombros de la iglesia incendiada, dijo la Policía en la noche del domingo, después de que el número de fallecidos aumentó de uno a dos en la tarde.

El jefe de la Policía del municipio de Grand Blanc, William Renye, dijo en una conferencia de prensa que el tirador condujo su coche a la iglesia y abrió fuego contra la multitud con un rifle de asalto, a la vez que informó que el atacante, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años y exmarino de Estados Unidos, ingresó deliberadamente al lugar.

El sospechoso, veterano que prestó servicio en Irak, fue abatido por la Policía tras un tiroteo en el lugar, indicaron las autoridades y Renye agregó que los investigadores examinarán la casa del atacante y sus registros telefónicos para determinar su posible motivo.