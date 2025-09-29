Horror en Estados Unidos: ya son cinco los muertos por el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan
Un hombre abrió fuego dentro de una iglesia en Grand Blanc y luego provocó un incendio que arrasó el edificio. La cifra de víctimas mortales ascendió a cinco, mientras otras siete personas resultaron heridas.
Al menos cinco personas murieron y otras siete resultaron heridas el domingo después de que un atacante disparó contra una iglesia y provocó un incendio en el edificio en Grand Blanc, Michigan, informaron las autoridades.
El incidente ocurrió a primera hora del domingo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una pequeña comunidad al noroeste de Detroit y dos cuerpos adicionales fueron recuperados entre los escombros de la iglesia incendiada, dijo la Policía en la noche del domingo, después de que el número de fallecidos aumentó de uno a dos en la tarde.
El jefe de la Policía del municipio de Grand Blanc, William Renye, dijo en una conferencia de prensa que el tirador condujo su coche a la iglesia y abrió fuego contra la multitud con un rifle de asalto, a la vez que informó que el atacante, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años y exmarino de Estados Unidos, ingresó deliberadamente al lugar.
El sospechoso, veterano que prestó servicio en Irak, fue abatido por la Policía tras un tiroteo en el lugar, indicaron las autoridades y Renye agregó que los investigadores examinarán la casa del atacante y sus registros telefónicos para determinar su posible motivo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales que había sido informado sobre el "horrible" tiroteo en la iglesia, dijo que el tiroteo “parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en los Estados Unidos de América” y que el FBI estaba en la escena. “¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar, de inmediato!”.