Horror en Estados Unidos: explotó una fábrica militar y hay al menos 19 muertos

Una potente explosión en una planta militar de municiones en Tennessee dejó muertos y desaparecidos, según confirmaron las autoridades locales.

Unas 19 personas murieron y algunas más están desaparecidas tras una explosión registrada en una empresa militar de municiones en Tennessee, Estados Unidos, según informaron las autoridades locales, reportó la cadena CNN.

"Tenemos algunas personas fallecidas, podemos confirmar que hay algunas fallecidas", declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una conferencia de prensa este viernes.

La escena del desastre Explosión en Tennessee David Stewart, de los Servicios de Emergencia del Condado de Hickman, indicó que la oficina no pudo verificar "la magnitud de los daños ni de las lesiones" en una llamada telefónica. Luego se confirmó que al menos fueron 19 las víctimas fatales por el estallido en la fábrica.

La empresa, Accurate Energetic Systems, LLC, se encuentra aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, Tennessee, en el límite entre los condados de Hickman y Humphreys, según dijo a CNN la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys.

Varias agencias de rescate acudieron al lugar y están trabajando para contener el incendio y evaluar su gravedad, pero actualmente se mantienen alejadas del área inmediata debido a preocupación por explosiones secundarias, indicó la agencia.