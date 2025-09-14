Horror: detuvieron a una mujer que guardó los restos de su bebé en un freezer

Un macabro hecho ocurrió este sábado en España después de una mujer confesará que tenía los restos de su bebé de 27 semanas en un freezer.

La mujer confesó haber dejado a su bebé en el freezer a Servicios Sociales que alertó a la Guardia Civil.

Un siniestro descubrimiento se dio este sábado en la ciudad de Toledo, en España, después de que una mujer fuera detenida tras confesarle a Servicios Sociales que había guardado los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer de su casa.

La mujer tenía problemas con drogas y, además, era víctima de violencia de género, por lo que estaba siendo controlada por los trabajadores sociales, a quienes alertó tras dar a luz y que ya habían notado previamente problemas respecto a su embarazo.

El propio Servicio Social fue quien alertó a la Guardia Civil de la localidad de Alberche del Caudillo el pasado martes, aunque la detención de la mujer y su pareja se produjo este sábado.

La macabra confesión sobre el bebé Luego de un proceso judicial, los efectivos pudieron ingresar al domicilio, donde la propia madre confesó el hecho, y explicó que había tenido un aborto y decidió guardar el cuerpo del bebé en el freezer. Allí la Policía local halló el cadáver.

La mujer sería además mamá de otros cuatro niños, todos de distintos padres, y se encuentra detenida mientras la Justicia busca esclarecer bajo qué circunstancias ocurrió el hecho e intenta determinar cómo se dio el parto.