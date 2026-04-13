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Marco Rubio participará en las conversaciones de Israel y el Líbano.
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Guerra en Medio Oriente: Israel y el Líbano se reúnen en Washington para las negociaciones del cese al fuego

Continúan las tensiones en Medio Oriente en el día 46. El encuentro será coordinado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

MDZ Mundo

Durante el sábado, representantes tanto de Estados Unidos como de Irán se habían reunido en Islamabad, Pakistán, para comenzar a negociar un posible alto al fuego y desescalar así el conflicto en Medio Oriente. Pero, pese a las casi 21 horas de charlas, no se llegó a un acuerdo.

Desde el lado de Estados Unidos, remarcaron que Teherán no asumió un "compromiso firme" de no querer realizar un arma nuclear, según explicó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, con una delegación que ya se retiró del país tras no lograr un acuerdo.

Por otro lado, Irán condicionó los diálogos a futuro con la capacidad de Washington de "ganarse la confianza" de las autoridades iraníes, donde, en base a las experiencias históricas, hay una desconfianza hacia ellos, donde, según señaló el presidente del parlamento de este país, ahora le corresponde a Estados Unidos decidir si toma decisiones para ganarse dicha confianza.

Conflicto en Medio Oriente: día 46

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Israel dice que quiere "alcanzar la paz" con el Líbano: "Hezbolá es el problema"

A pocas horas de las conversaciones directas con el Líbano en Washington para un alto el fuego, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que "Israel y el Líbano no tienen grandes disputas entre sí, el problema es Hezbolá".

"Podemos hablar sobre los términos de un acuerdo marco para el futuro, pero recordemos siempre que el problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía del Líbano: Hezbolá", insistió.

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La producción de petróleo registró la mayor caída de la historia en marzo

La producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Oriente Medio, lo que constituye la mayor caída de la historia, señaló este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Asimismo, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, previno este lunes que "abril debería ser peor que marzo" aunque se consiga una salida a la guerra. Esto es porque, si bien el mes pasado el mercado pudo ser abastecido con los petroleros que habían sido cargados en el golfo Pérsico antes de que estallara el conflicto, eso no puede ocurrir ahora.

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Según The New York Times, Irán ofreció a EEUU suspender por cinco años su programa nuclear

Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times.

Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.

No obstante los funcionarios, citados bajo anonimato por el rotativo, advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.

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Israel y el Líbano se reúnen en Washington para las negociaciones del cese al fuego

Con la mediación directa del gobierno de los Estados Unidos, delegaciones de Israel y el Líbano inician este martes en Washington una mesa de diálogo que busca establecer una hoja de ruta para el cese de las hostilidades.

El encuentro, coordinado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se desarrolla en un clima de extrema tensión y con posturas que parecen inamovibles tras el incremento de los combates en la frontera norte.

Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes. Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano.

Conflicto en Medio Oriente: día 45

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Donald Trump afirmó que "Irán está acabado":

De acuerdo con las residentes declaraciones del presidente Donald Trump a Fox News, Irán "no está haciendo absolutamente ningún negocio y lo vamos a mantener así".

Además, sostuvo que las fuerzas estadounidenses destruyeron tanto la fuerza aérea, como la marina, su sistema antiaéreo, y sus radares, dejando a su vez sin líderes a los iraníes. "Sus líderes… ya no están. Es mucho. Es definitivo. Irán está acabado”, aseguró.

Trump Irán Está Acabado

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Trump afirmó que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo a toda costa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo. "Nos ha contactado la otra parte", declaró a la prensa Trump, quien agregó: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa".

El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán. Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán "chantajee" al resto del mundo.

Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz. Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho. El precio del petróleo han retornado al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

EFE

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"Este absurdo cierre": Donald Trump afirmó que varios barcos cruzaron el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump volvió a provocar a Irán desde su cuenta de Truth Social este lunes al publicar que "ayer, 34 barcos cruzaron el estrecho de Ormuz" desde el inicio del cierre del canal por el que pasa el 20% del petróleo a nivel mundial.

Donald Trump estrecho de ormuz tweet

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Fractura en Occidente: Kallas pide coalición en la ONU mientras la OTAN rechaza el bloqueo de Trump

La tensión por el control del Estrecho de Ormuz ha provocado una grieta diplomática entre las potencias occidentales. En una jornada marcada por el inicio del bloqueo marítimo total impuesto por la administración de Donald Trump, la Unión Europea y la OTAN han fijado posturas que distan del enfoque de "máxima presión" militar que emana desde la Casa Blanca.

La Alta Representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar una propuesta de carácter multilateral. Para la diplomática estonia, los ataques y restricciones en la región son "la llamada más clara hasta ahora" para formar una coalición internacional de seguridad marítima.

Kallas fue enfática al señalar que Bruselas no aceptará medidas que vulneren las normas de navegación global: Defensa del Derecho Internacional: La UE rechazará cualquier acuerdo que limite el paso libre por el estrecho.

Multilateralismo: Defendió la necesidad de "reforzar los instrumentos existentes" y adaptar la cooperación a las nuevas amenazas sin romper los marcos legales vigentes.

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Irán condiciona el diálogo con EE. UU.: el embajador en India exige el fin de las "exigencias ilegales"

Mientras los tambores de guerra resuenan en el Golfo Pérsico y el presidente Donald Trump advierte sobre la destrucción de la flota iraní, la diplomacia de Teherán ha enviado una señal de apertura, aunque cargada de condiciones. El embajador de Irán en India, Mohammad Fathali, declaró que su país aún considera posible el diálogo con los Estados Unidos, siempre que se modifique el enfoque de las demandas occidentales.

Fathali se refirió detalladamente al fracaso de las negociaciones celebradas recientemente en la capital de Pakistán. Según el diplomático, el diálogo no prosperó debido a lo que calificó como "exigencias ilegales" por parte de la administración estadounidense.

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"Rápido y brutal": Donald Trump advierte a Irán con la destrucción total de sus buques si desafían el bloqueo

En un clima de hostilidad creciente tras el inicio del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump subió la apuesta con una declaración que confirma la magnitud del enfrentamiento militar en curso. Según el mandatario, la capacidad naval de superficie de Irán ha sido virtualmente neutralizada, pero advirtió que no habrá piedad para las unidades menores que aún permanecen operativas.

trump

Trump fue explícito al describir el estado actual de la fuerza naval del régimen islámico. En sus palabras, la Armada iraní "yace en el fondo del mar", contabilizando un total de 158 buques destruidos por el poderío de fuego estadounidense.

El mandatario aclaró que, hasta el momento, las fuerzas de EE. UU. habían ignorado deliberadamente a los "buques de ataque rápido" (lanchas rápidas armadas comúnmente usadas por la Guardia Revolucionaria), al considerarlos una amenaza menor. Sin embargo, esa política de tolerancia ha llegado a su fin con la implementación del bloqueo total al este de Ormuz.

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Comenzó el bloqueo naval total de EE.UU. en el estrecho de Ormuz

El reloj marcó las 10 a.m. (hora del este) de este lunes y, con ello, la entrada en vigor de una de las medidas militares más drásticas de las últimas décadas. Estados Unidos ha formalizado el bloqueo marítimo total en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, sellando el paso a toda embarcación comercial y de suministros en respuesta a la intransigencia del régimen iraní durante la fallida cumbre en Pakistán.

La particularidad de esta operación, confirmada por el Mando Central (CENTCOM) en una nota dirigida a todas las tripulaciones, es su carácter universal. A diferencia de sanciones previas, este cerco militar no discrimina la procedencia de los buques:

Prohibición total: No pueden entrar ni salir embarcaciones del área delimitada al este de Ormuz, sin importar si portan banderas de aliados occidentales, países asiáticos o naciones neutrales.

  • Ubicación estratégica: El despliegue se concentra en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, impidiendo el acceso a los puertos iraníes y controlando el flujo hacia el resto del Golfo Pérsico.
  • Justificación militar: Washington argumenta que esta es la única vía para garantizar que Irán no utilice naves de terceros países para evadir las sanciones o financiar sus actividades nucleares.

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Qatar exige liberar las rutas marítimas: "No deben ser moneda de cambio ni herramienta de presión"

El ministro de Exteriores y primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, transmitió este lunes una advertencia contundente a su homólogo iraní sobre los peligros de paralizar el flujo energético global.

Durante una comunicación oficial, el líder qatarí subrayó que la seguridad de los mares es un bien común que no debe verse afectado por los intereses de las partes en conflicto. El posicionamiento de Doha surge en respuesta al cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y el posterior bloqueo total impuesto por Estados Unidos.

“Las vías marítimas deben mantenerse abiertas y no deben utilizarse como herramienta de presión ni como moneda de negociación”, sentenció Al Thani, marcando una postura de neutralidad activa ante el asfixiante cerco naval que afecta al Golfo

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Estados Unidos impone bloqueo total al tráfico marítimo en el Golfo de Omán: la medida afecta a todas las banderas

Según una nota dirigida a las tripulaciones de buques comerciales y recogida por la agencia Reuters, el cerco militar en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo se aplicará a todo el tráfico marítimo, independientemente de la bandera que enarbole la embarcación.

La medida, ejecutada por el Mando Central (CENTCOM), busca sellar completamente el acceso a los puertos iraníes y controlar el flujo de suministros en una de las zonas de navegación más transitadas del mundo.

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Netanyahu confirma diálogo con Vance: Israel exige el fin total del enriquecimiento de uranio en Irán

En un contexto de máxima volatilidad internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber mantenido una comunicación directa con el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, para coordinar posiciones tras el colapso de la cumbre de paz en Pakistán. Según un comunicado oficial, la llamada tuvo lugar el domingo, apenas horas después de que la delegación estadounidense abandonara la mesa de diálogo.

Durante la conversación, Netanyahu fue informado sobre los pormenores de las 21 horas de negociación en Islamabad. El mandatario israelí subrayó que la postura de su administración es idéntica a la exigencia planteada por los enviados de Donald Trump: la capitulación nuclear de Teherán.

“Vance dejó claro que el tema central es la retirada de todo el material enriquecido y garantizar que no haya más enriquecimiento”, detalló el gabinete de prensa del Gobierno israelí.

Para Israel, cualquier pacto que permita a Irán conservar centrífugas activas o reservas de uranio (incluso a niveles bajos) es considerado una amenaza existencial. Esta "línea roja" fue uno de los principales escollos que dinamitó el diálogo en Islamabad, ya que Irán calificó estas demandas como "irrazonables" y una violación a su soberanía.

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Pakistán busca salvar el diálogo entre EE.UU. e Irán antes de que venza el alto el fuego

Tras la conclusión sin acuerdo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, los mediadores regionales se apresuran a asegurar una segunda ronda de negociaciones en cuestión de días para evitar el colapso de un frágil alto el fuego de dos semanas, informó el domingo The Wall Street Journal, citando a funcionarios familiarizados con el tema.

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Francia y Reino Unido convocan a una misión internacional en el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".

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El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".

Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz".

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El papa León XIV le respondió a Trump

El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice. León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió.

Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".

"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión. "Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

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