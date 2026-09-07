"Fuera Lula": Flávio Bolsonaro cargó contra el presidente y un juez de la Corte en una protesta multitudinaria

El senador Flávio Bolsonaro reunió este lunes a miles de simpatizantes en la Avenida Paulista de São Paulo y centró su discurso contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes, en medio de la campaña presidencial y de las sospechas que rodean al magistrado.

La manifestación se realizó con motivo del Día de la Independencia de Brasil y estuvo marcada por consignas contra Lula y De Moraes. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro afirmó que el actual mandatario es responsable del “caos moral” que, según su postura, atraviesa el país.

“Quien vota a Lula, está votando a Alexandre de Moraes”, afirmó el candidato presidencial del Partido Liberal.

Flávio Bolsonaro vinculó al actual mandatario brasileño con el magistrado que condujo el juicio que terminó con Jair Bolsonaro en prisión por golpismo. El senador aseguró que un eventual triunfo electoral suyo pondría fin al vínculo político que atribuye a ambos.

De Moraes enfrenta cuestionamientos por su relación con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y encarcelado por un fraude millonario. Según la información de la agencia EFE, Vorcaro intercambió decenas de mensajes con el juez y le pidió protección frente a las investigaciones.

La Policía también descubrió que De Moraes editó un contrato millonario entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master. El magistrado, además, solicitó investigar a su colega Mendonça por supuestas irregularidades vinculadas con las pesquisas.

Alexandre de Moraes.

Una protesta en plena campaña presidencial

Miles de seguidores participaron de la concentración pese a temperaturas apenas superiores a los 10 grados. Los asistentes llevaron banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel, mientras que también exhibieron un muñeco hinchable de Donald Trump sujetando a un Lula vestido de presidiario, según pudo observar EFE.

La movilización comenzó con el himno brasileño y una oración. El acto se desarrolló en medio de la campaña presidencial de Brasil, con Lula y Flávio Bolsonaro disputando una elección que, según la información proporcionada, presenta diferencias reducidas en los sondeos.

Algunas encuestas mencionadas reflejan una mínima ventaja de Lula para los comicios del 4 de octubre, mientras que otras muestran un empate técnico en una eventual segunda vuelta.

La promesa de impulsar la destitución del juez

“Ese consorcio de Lula con De Moraes va a acabar”, proclamó Flávio Bolsonaro. El senador prometió que, si gana las elecciones, promoverá en el Parlamento un proceso para destituir al magistrado del Supremo.

También participaron Alfredo Gaspar, candidato a vicepresidente, y el pastor Silas Malafaia. Gaspar calificó a Lula y De Moraes como “los dos enemigos de Brasil”, mientras Malafaia pidió al presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, que aparte al magistrado.

La protesta consolidó así las críticas contra Lula y De Moraes como uno de los principales ejes del discurso electoral de Flávio Bolsonaro.