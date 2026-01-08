Francia: Emmanuel Macron se anima a criticar a Estados Unidos y sus decisiones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, considera que Estados Unidos se aleja de sus aliados y que las grandes potencias quieren repartirse mundo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron disparó contra Estados Unidos. Foto: Efe.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este jueves que Estados Unidos se está "alejando gradualmente" de algunos aliados importantes de Occidente y haciendo caso omiso a las reglas internacionales", en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia.

En ese foro, Macron alertó también sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias presentan "una verdadera tentación de repartirse el mundo".

"Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo", afirmó Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente "agresión neocolonial" en las relaciones diplomáticas.

Una crítica de Emmanuel Macron a Donald Trump Ya en otra ocasión, el presidente francés ha indicado que Europa "debe responder al electrochoque" que supone la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca de Estados Unidos para poder así garantizar "su propio futuro".

Trump y Macron quieren las tierras raras de la Ucrania de Zelenski. Foto: @Zelenskyy Emmanuel Macron en el centro, junto a Donald Trump y Volodímir Zelenski, de Ucrania. Foto: @Zelenskyy