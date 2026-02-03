"Fe, familia y libertad": los promotores inmobiliarios que están creando comunidades para cristianos nacionalistas en EE.UU.

Mientras Josh Abbotoy contempla los frondosos bosques y pastizales enclavados entre las colinas de los Apalaches de Tennessee, describe lo que pretende construir aquí: un barrio con docenas de parcelas residenciales, centrado en torno a una explotación agrícola y, lo que es más importante, una iglesia.

"Es muy posible que un cliente compre y construya más o menos donde nos encontramos ahora mismo", afirma mientras subimos a la cima de una colina.

Abbotoy es el fundador de la empresa inmobiliaria Ridgerunner, que ha comprado terrenos aquí y en el vecino estado de Kentucky. Pero el suyo no es un proyecto inmobiliario cualquiera.

Abbotoy es una figura destacada en los círculos conservadores estadounidenses y describe su proyecto como una "comunidad basada en la afinidad", dirigida no solo a personas interesadas en la paz y la tranquilidad de la vida rural, sino también en una constelación de ideales de derecha.

"Fe, familia y libertad", afirma. "Esos son los valores que intentamos celebrar".

BBC/Mike Wendling Josh Abbotoy señala un mapa de su proyecto inmobiliario en las oficinas de Ridgerunner en Gainesboro.

Al principio, él no llamó mucho la atención de la gente del lugar cuando se instaló en el condado de Jackson.

Pero a finales de 2024, un reportaje de la televisión local sacó a la luz unas declaraciones polémicas de dos de los primeros y más francos clientes de Abbotoy: Andrew Isker, un pastor y escritor de Minnesota, y C Jay Engel, un empresario de California.

Se autodenominan "nacionalistas cristianos" y ponen en duda los valores modernos, cuestionando si el sufragio femenino y el movimiento por los derechos civiles fueron buenas ideas, y piden deportaciones masivas de inmigrantes legales que superan con creces el plan actual del presidente Donald Trump.

Otra cosa que dicen a veces es: "Deroguen el siglo XX".

El reportaje televisivo hizo saltar las alarmas entre algunos residentes locales.

"No sabes quiénes son estas personas ni de qué son capaces", afirma Nan Coons, una mujer de mediana edad, durante una reciente entrevista cerca de la plaza del pueblo de Gainesboro, del que forma parte este terreno.

"Y eso da miedo".

Aunque el propio Abbotoy no se identifica como nacionalista cristiano, afirma que las preocupaciones sobre sus inquilinos son exageradas.

Desde entonces, la urbanización Ridgerunner ha atraído la atención nacional. Y los habitantes de Gainesboro, una localidad de unos 900 habitantes y un solo semáforo, se han visto envueltos en una disputa que es un reflejo de batallas políticas mucho más importantes.

Los podcasters se instalan

Isker y Engel anunciaron su traslado a Gainesboro el año pasado en su podcast Contra Mundum, que en latín significa "contra el mundo".

En su programa, que ahora se graba en un estudio dentro de la oficina de Ridgerunner en Gainesboro, han animado a sus seguidores a mudarse a comunidades pequeñas, buscar influencia local y unirse a ellos en su lucha por situar los estrictos valores cristianos conservadores en el centro del gobierno estadounidense.

"Si se pudieran crear lugares en los que se pudiera ejercer el poder político", dijo Isker en un episodio, "lo que podría significar formar parte de la junta de comisionados del condado, o incluso tener influencia sobre los comisionados del condado y el sheriff... ser capaz de hacer esas cosas es extremadamente valioso".

En X, Engel ha popularizado la idea de los "estadounidenses de ascendencia" (heritage Americans), un concepto difuso que se aplica principalmente a los anglo-protestantes cuyos antepasados llegaron a Estados Unidos hace al menos un siglo. Afirma que no se refiere explícitamente a los blancos, pero que tiene "fuertes correlaciones étnicas".

Ha pedido la deportación masiva de inmigrantes, incluidos los legales, y ha escrito: "Los pueblos como los indios, los del sudeste asiático, los ecuatorianos o los inmigrantes africanos son los menos capaces de integrarse y deberían ser enviados a casa inmediatamente".

En sus emisiones y escritos también han expresado sentimientos antigay.

Los podcasters niegan ser nacionalistas blancos. Ambos son clientes de Ridgerunner, y la iglesia de Isker se trasladará a la capilla de la comunidad cuando esté terminada.

La "resistencia"

Sus opiniones radicales han alarmado a los residentes, y algunos vecinos han creado un grupo de resistencia informal.

"Creo que han estado intentando etiquetar a nuestra ciudad y nuestro condado como sede de su ideología de nacionalismo cristiano", afirma Diana Mandli, matriarca de la ciudad y destacada empresaria local que hasta hace poco era propietaria de un pub en la plaza central de Gainesboro.

A finales del año pasado, Mandli lideró la protesta escribiendo un mensaje en una pizarra fuera de su negocio: "Si eres una persona o un grupo que promueve la inferioridad u opresión de otros, por favor, come en otro sitio".

BBC/Mike Wendling

Siguieron más señales en contra del nuevo proyecto. Cuando la gente se enteró de que los responsables de Ridgerunner estaban celebrando una reunión en un restaurante de comida rápida cercano, decenas de personas acudieron para enfrentarse a ellos.

Nan Coons, cuyos antepasados han vivido en Gainesboro desde la época de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, afirma que entabló conversación con Engel.

"Me explicó que lo que promueven es lo que él llama 'voto familiar'... un voto por familia y, por supuesto, el marido de esa familia sería el que votaría", dejando a las mujeres fuera del electorado.

Desde entonces, Engel ha declarado públicamente que no es "incorrecto" que las mujeres voten, aunque sí apoya la idea del sufragio familiar.

BBC/Mike Wendling Los vecinos colocaron una valla publicitaria a las afueras del pueblo.

En un condado en el que el 80% votó a Donald Trump en las últimas elecciones, Coons está acostumbrada a tener vecinos con opiniones conservadoras.

Pero ella y otros salieron de la protesta más convencidos que nunca de que las creencias de sus nuevos vecinos eran demasiado extremas.

Dicen que no quieren echarlos de la ciudad, pero pretenden dar la voz de alarma sobre lo que consideran opiniones extremas, así como frustrar cualquier intento futuro de hacerse con el control del gobierno local.

"Aquí es donde tenemos que marcar los límites", afirma Coons.

¿Qué es el nacionalismo cristiano?

El nacionalismo cristiano es una visión del mundo nebulosa sin una definición coherente única.

En su extremo más radical, tal y como lo describen teóricos como el autor Stephen Wolfe, los nacionalistas cristianos abogan por el gobierno de un "príncipe cristiano", un dictador religioso todopoderoso que reina sobre las autoridades civiles y guía a sus súbditos hacia la "piedad".

Las versiones menos extremas adoptan la forma de llamamientos para que la ley cristiana se consagre explícitamente en los códigos legales estadounidenses, para que los líderes religiosos se involucren profundamente en la política o, simplemente, para que se reconozca el trasfondo cristiano de los padres fundadores de Estados Unidos.

Esta multiplicidad de definiciones ha creado una ambigüedad estratégica que, según los expertos, ha contribuido a que el nacionalismo cristiano se haya infiltrado en la corriente dominante.

¿Grandes ideas o plan de la extrema derecha?

El proyecto de Abbotoy aún se encuentra en sus primeras fases: su empresa está construyendo carreteras y organizando la infraestructura sanitaria.

Cuando la BBC visitó el lugar en noviembre, los trabajadores estaban ocupados derribando un viejo granero en ruinas, uno de los muchos que salpican el paisaje de los Apalaches.

Pero el negocio va viento en popa. Aproximadamente la mitad de las parcelas ya están contratadas. Abbotoy prevé que las primeras casas se construirán y los nuevos clientes comenzarán a mudarse a principios de 2027.

BBC/Ellie House La construcción en el terreno de Brewington Farms comenzará en unos meses, y los nuevos residentes se mudarán pronto, en poco más de un año.

Muchos de sus clientes, afirma, se están mudando al estado de Tennessee, de mayoría republicana, desde estados de mayoría demócrata como California y Nueva York.

"La gente quiere vivir en comunidades donde sienta que comparte valores importantes con sus vecinos", afirma.

Abbotoy dice que no se considera un nacionalista cristiano, pero califica las críticas a sus clientes de "absurdas" y afirma que no tienen intención alguna de intentar hacerse con el control del gobierno local.

"Hablan de grandes ideas y libros", afirma. En cuanto a algunas de sus opiniones más controvertidas, insiste en que "dar marcha atrás al siglo XX puede significar muchas cosas. Muchos conservadores dirían que tomamos muchos caminos equivocados".

Isker y Engel no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios y a una lista de preguntas.

BBC/Ellie House Nan Coons pertenece a un grupo informal de residentes de Gainesboro que están alarmados por sus nuevos vecinos nacionalistas cristianos.

La lucha de un pequeño pueblo se extiende por todo el país

La lucha aquí en Gainesboro ha atraído a figuras muy alejadas de la pequeña localidad de Tennessee.

Abbotoy, que se formó en la Facultad de Derecho de Harvard, también es socio de un fondo de capital riesgo conservador, New Founding, y fundador de American Reformer, un sitio web que ha publicado los escritos de otros destacados nacionalistas cristianos.

Mientras tanto, sus oponentes han recibido ayuda en la investigación y asesoramiento de una organización nacional, States at the Core, creada el año pasado para combatir el autoritarismo en las pequeñas comunidades. Está financiada por una constelación de organizaciones de izquierda. States at the Core rechazó nuestra solicitud de entrevista.

Los hombres de Ridgerunner han señalado a la organización como prueba de que la oposición a su proyecto ha sido orquestada por poderosos liberales. Los lugareños dicen que esto es ridículo.

"Nadie me ha pagado para que diga nada", afirma Coons.

En Gainesboro, personas de todos los bandos ven una realidad mucho más amplia: una lucha política a gran escala que se libra en las zonas rurales de Estados Unidos.

Los republicanos han obtenido grandes avances en las zonas rurales en este siglo y, en 2024, Trump amplió su ventaja en las comunidades rurales, ganando el 69 % de los votos.

El Comité de Campaña Demócrata del Congreso anunció recientemente una inversión de ocho cifras de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, una parte de la cual se dedicará a ganar votantes rurales.

"Sin duda, hay un renovado interés (del Partido Demócrata) por la participación rural", afirma Abbotoy. "Y, al mismo tiempo, ha habido una oleada de personas que se han trasladado a pequeños pueblos de Estados Unidos precisamente porque les gusta el cinturón bíblico, les gusta la cultura tradicional conservadora"

Pero Nan Coons y sus aliados dicen que no están dispuestos a ceder zonas rurales como su ciudad natal a los nacionalistas cristianos.

"Si queremos cambiar esta tendencia, hay que empezar por tu calle, por tu barrio, por tu pequeño pueblo", afirma.

"Tengo que defender algo, y esto es lo que defiendo".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC