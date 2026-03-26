Eutanasia en España: quién es Noelia Castillo la joven que accederá hoy al procedimiento

Este jueves 26 de marzo marca el final de un largo y doloroso proceso legal y humano en Barcelona . Noelia Castillo Ramos , de 25 años, accederá finalmente a la eutanasia , un derecho contemplado por la ley española que le fue reconocido tras más de dos años de litigio frente a los intentos de su propia familia por detener el procedimiento.

La historia de Noelia ha conmocionado a la opinión pública por su complejidad. Con una infancia marcada por un entorno desestructurado y problemas de salud mental, la joven sufrió un evento traumático definitivo en 2022, cuando fue víctima de una violación grupal. Poco después, bajo un cuadro de profunda angustia y consumo de sustancias, intentó quitarse la vida arrojándose de un quinto piso, caída que le provocó una lesión medular irreversible .

Desde aquel accidente, la calidad de vida de Noelia se deterioró drásticamente. Su condición de parapléjica derivó en secuelas físicas y psicológicas insoportables para ella:

Ante este cuadro de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante", Noelia solicitó formalmente la eutanasia. Su padre inició entonces una ofensiva legal que llegó hasta instancias europeas para intentar incapacitarla o frenar el proceso, pero los tribunales determinaron que la joven mantiene sus facultades mentales intactas para tomar una decisión libre y consciente sobre su propia vida.

En su última aparición pública en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), Noelia dejó una reflexión contundente sobre el conflicto con su entorno:

“Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años. Quiero irme en paz y dejar de sufrir”, explicó desde el domicilio de su abuela.

Por su parte, su madre manifestó su desesperación ante la inminencia del procedimiento, cuestionando que sea una jueza quien decida el destino de su hija. Sin embargo, el marco legal en España prioriza la autonomía del paciente cuando se cumplen los requisitos de salud y voluntad reiterada, como ha sido el caso de Castillo.