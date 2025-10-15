Estos son los negocios con más multimillonarios en Estados Unidos

El ranking Forbes 400 expuso la radiografía económica de la riqueza de Estados Unidos . Además de mostrar quiénes son los individuos más acaudalados, el informe permite ver en qué negocios construyeron sus fortunas. La edición 2025 confirma una tendencia clara: los rubros vinculados al dinero, la innovación y el consumo masivo son los que más multimillonarios generan.

De los 400 integrantes del listado, casi la mitad pertenece a dos grandes sectores: finanzas e inversiones, por un lado, y tecnología, por el otro. A continuación, las diez actividades económicas que concentran la mayor cantidad de patrimonios dentro de la élite de Estados Unidos.

Los mercados financieros siguen siendo el punto de partida de la mayoría de las grandes fortunas del país. Este año, 113 miembros del ranking provienen de la gestión de fondos, el capital privado y las inversiones. En conjunto, suman 1,5 billones de dólares.

Entre ellos se destacan Michael Dorrell, de Stonepeak, con 8.500 millones, y Vlad Tenev, cofundador de Robinhood, con 5.800 millones. En la cima se mantiene Warren Buffett, cuyo patrimonio alcanza los 150.000 millones.

La industria tecnológica consolida su dominio gracias al auge de la inteligencia artificial y el software empresarial. En total, 82 multimillonarios pertenecen a este sector , que concentra 2,8 billones de dólares en riqueza acumulada.

Lideran el grupo Elon Musk (428.000 millones), Larry Ellison (276.000 millones) y Jensen Huang (151.000 millones), acompañados por nuevos empresarios como Michael Intrator y Brian Venturo, creadores de Coreweave, una firma dedicada a la computación de alto rendimiento.

3. Alimentos y bebidas

La comida también genera millonarios. Con 38 empresarios y un valor conjunto de 378.000 millones de dólares, este sector ocupa el tercer lugar. Figuran Andrew y Peggy Cherng, fundadores de Panda Express, y Todd Graves, de Raising Cane’s, considerado el restaurador más rico del país con 22.000 millones.

4. Moda y comercio minorista

El universo del consumo masivo mantiene su peso histórico. 26 fortunas del listado surgen de este rubro, que alcanza 613.000 millones de dólares. La familia Walton, heredera de Walmart, domina la categoría: sus miembros acumulan 426.000 millones de manera conjunta.

5. Energía

El repunte de las energías tradicionales y el desarrollo del gas natural colocaron a este rubro en el quinto lugar, con 23 multimillonarios y 209.000 millones de dólares. Destacan Robert Pender y Michael Sabel, de Venture Global, con 12.800 millones cada uno, y la familia Lyndal Stephens Greth, con 27.400 millones.

6. Medios y entretenimiento

Aunque perdió una posición respecto del año anterior, este sector todavía reúne 20 fortunas que suman 166.000 millones de dólares. Entre los más influyentes se mantiene Rupert Murdoch y su familia, con 24.100 millones.

7. Bienes raíces

El mercado inmobiliario se sostiene entre los negocios clásicos de los más ricos. 18 empresarios del rubro figuran en la lista, con 142.000 millones de dólares en conjunto. El más destacado es Donald Bren, propietario de extensas propiedades en California, con 19.200 millones.

8. Deportes

El negocio deportivo se consolida como una industria multimillonaria. 16 miembros del ranking provienen de este ámbito, que suma 138.000 millones de dólares. El empresario Stanley Kroenke, dueño de equipos como los Rams y los Nuggets, lidera el grupo con 21.300 millones.

9. Manufactura

La producción industrial continúa siendo un espacio rentable, aunque más reducido. En este sector hay 14 fortunas que acumulan 72.000 millones de dólares. La figura principal es Steven Rales, con 8.200 millones.

10. Salud

El rubro sanitario completa la lista con 13 multimillonarios y 118.000 millones de dólares en total. Thomas Frist Jr., fundador de la cadena de hospitales HCA, encabeza el grupo con un patrimonio de 32.400 millones.