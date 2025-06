Estados Unidos podría llegar a involucrarse en la disputa entre Israel e irán

Este martes, tanto Irán como Israel lanzaron una nueva ola de ataques entre sí, en un conflicto que ya lleva cinco días. En este marco, Estados Unidos , junto a su presidente Donald Trump, había declarado que no participarían de forma directa en este conflicto bélico. Ahora, esa postura por parte de los norteamericanos podría llegar a cambiar.

A esta postura contradictoria del presidente norteamericano se suman los posteos que realizó en su cuenta de Truth Social (su red social), donde primero escribió: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”.