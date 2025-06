Donald Trump abandonó el G7 y convocó a una reunión de urgencia en la Casa Blanca.

Durante la jornada, Trump se mostró más involucrado en el conflicto que en las sesiones del foro global. En su red Truth Social volvió a respaldar a Israel y lanzó una advertencia directa: “¡Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!”. El mensaje, dirigido a los 10 millones de habitantes de la capital iraní, encendió alarmas diplomáticas. Aunque reiteró que Estados Unidos no participó en los bombardeos iniciales del ejército israelí contra instalaciones nucleares y militares en Irán, no descartó un involucramiento futuro.

En declaraciones a la prensa, Trump dijo que un “acuerdo” con Irán aún es posible, aunque criticó con dureza al régimen de Teherán: “Pienso que es idiota de parte de Irán no firmar. En realidad, Irán ya está en la mesa de negociaciones. Quieren llegar a un acuerdo. En cuanto me vaya de aquí, haremos algo”. Pese a ese tono conciliador, el mandatario no confirmó si Estados Unidos tomará parte activa en una eventual ofensiva militar.