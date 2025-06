Donald Trump aseguró que sabe dónde está el líder supremo de Irán, pero "por ahora" no lo matarán

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social. Trump advirtió de que no quiere "que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses" y subrayó que su "paciencia se está agotando". "¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!", agregó en otro mensaje.