Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el Caribe: sería venezolano

El Ejército de los Estados Unidos informó una nueva "detención" e incautación de un buque petrolero en el mar Caribe.

Este jueves, el Ejército estadounidense anunció la incautación de un nuevo buque petrolero en el Mar Caribe. Se trata del buque venezolano Verónica.

“A través de #OpSouthernSpear, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de acabar con las actividades ilícitas en el hemisferio occidental, en colaboración con la Guarda Costera de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia”, reza el comunicado oficial emitido por el U.S. Southern Command este jueves.

A través de una publicación en la red social X, el organismo estadounidense informó que la operación se llevó a cabo antes del amanecer. “Marines y marineros de la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, partieron del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al buque motor/cisterna Veronica sin incidentes”, informaron.

Mirá el video del buque incautado en el Caribe Estados Unidos incautó a otro buque petrolero en el Caribe “El Veronica es el último buque cisterna que opera desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Southern Spear”, indicaron desde el U.S. Southern Command.

Asimismo, el organismo estadounidense justificó la acción por contar con el “respaldo de todo el poderío del Grupo Anfibio de la Marina de los Estados Unidos, incluidas las plataformas letales y listas para el combate del USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28)”.