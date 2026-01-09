Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el Caribe: así fue el megaoperativo

A días de la incautación de dos buques, las fuerzas de Estados Unidos secuestraron otra nave, en medio de los controles del flujo de crudo hacia Venezuela.

Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el mar Caribe en una operación nocturna realizada por la Guardia Costera y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en el marco de sus esfuerzos por controlar el flujo de petróleo hacia y desde Venezuela.

La apropiación del buque tuvo lugar pocos días después de la incautación del buque Bella 1 y de otro petrolero sancionado, el Sophia, según informaron dos funcionarios estadounidenses a NBC News.

El buque, incautado por unidades de las fuerzas estadounidenses fue identificado como Olina. "Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: 'No hay refugio seguro para los criminales'. En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes", manifestaron desde la cuenta oficial de U.S. Southern Command.

Mirá el video del buque incautado por Estados Unidos hace una semana Un nuevo buque incautado por Estados Unidos "Temores como éste están respaldados por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", agregaron desde el comunicado oficial.

La Guardia Costera y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear fueron los encargados de llevar a cabo la operación, que tuvo lugar en aguas internacionales. Este operativo se inscribe en una campaña más amplia de Estados Unidos orientada a interceptar embarcaciones sospechosas de transportar petróleo en violación de sanciones y bloqueos implementados por Washington.