Estados Unidos advierte a la OTAN que gaste más y deje de depender de esa nación

El secretario de Defensa de Estados Unidos , Pete Hegseth, ha incidido este jueves en su exigencia a los aliados de la OTAN para que destinen el 5% del PIB al presupuesto de Defensa, tras avisar de que los miembros de la organización no pueden depender solo de los medios militares de Estados Unidos .

En este sentido, Hegseth ha hecho hincapié en que solo el "poder duro" es capaz de disuadir las amenazas de seguridad y que la OTAN no puede fiarlo todo a los recursos militares que aporta Estados Unidos , principal aliado del bloque.

"Estados Unidos está orgulloso de estar aquí, de estar con nuestros aliados, pero nuestro mensaje va a seguir siendo claro. Hay que lograr la paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede ser y no será dependencia de Estados Unidos", ha avisado.