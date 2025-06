Estados Unidos exige a los países de la OTAN para que suban sus presupuestos

Lo hizo tras recalcar que este listón no es una "sugerencia" sino un "punto de partida" para garantizar la seguridad de la alianza atlántica y que interpela a todos los países, "incluidos nuestros amigos de España ".

"Cada aliado debe comprometerse a invertir al menos el 5% del PIB en Defensa y seguridad a partir de ahora. Esto no es una sugerencia, es un punto de partida", ha argumentado el embajador de Estados Unidos ante la OTAN , Matthew Whitaker, en declaraciones previas a la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas que acordará los nuevos objetivos de capacidades militares para garantizar la seguridad y disuasión de la OTAN y que irán de la mano del nuevo compromiso de gasto militar que el bloque acordará en la próxima cumbre de La Haya.

"Nuestros adversarios no están esperando a que nos rearmemos o estemos preparados para que ellos hagan el primer movimiento. Preferiríamos que nuestros aliados se movilizaran urgentemente para alcanzar el 5%", ha argumentado el representante de Estados Unidos ante la organización militar.

Respecto a la oposición de algunos aliados como España, que rechaza hablar de porcentajes al aducir que el nuevo objetivo de gasto sobre la mesa es una cifra que obedece solo a una cuestión política, el embajador estadounidense ha evitado entrar en polémicas y se ha limitado a decir que la cumbre de La Haya será el escenario para que "todos" los aliados se sumen al compromiso del 5%.

"Estamos trabajando con todos nuestros aliados para acordar este compromiso de defensa en La Haya, incluidos nuestros amigos de España. Esperamos que la cumbre sea un éxito y que todos nuestros aliados se sumen a este compromiso", ha resumido.

Estados Unidos presiona

En medio de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los miembros de la OTAN eleven hasta el 5% el compromiso de gasto militar, el secretario general aliado, Mark Rutte, ha presentado una propuesta para invertir el 3,5% del PIB en inversión militar directa y un 1,5% adicional en gasto relacionado con seguridad y defensa con la meta de 2032.

Whitaker, que ha explicado que siguen en marcha las negociaciones en el seno de la OTAN para elaborar el nuevo compromiso, ha avisado de que "no hay tiempo ilimitado" para alcanzar la nueva meta, tras indicar que no se puede repetir la situación de la cumbre de Gales que en 2014 acordó el compromiso de gasto del 2% que no se materializó hasta una década después.

Los países de la OTAN deben invertir

Así ha instado a que los aliados de la organización realicen "progresos significativos" en el aumento de sus presupuestos de Defensa. "Esperamos un crecimiento significativo de esos presupuestos año tras año", ha añadido el representante de Estados Unidos.

Esta misma semana en una cumbre de líderes del este y norte de Europa, un grupo de 14 aliados reiteraron su compromiso para alcanzar al menos el 5% del PIB en inversión en defensa.

"Hacemos un llamamiento a todos los aliados para que inviertan más urgentemente, de forma individual y colectiva, a fin de garantizar planes dotados de todos los recursos y capacidades creíbles para prepararse, disuadir y defender", señaló la declaración tras la reunión de los líderes de Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.