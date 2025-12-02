Escándalo inesperado: arrestan a la ex cuñada de Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca

Bruna Ferreira fue detenida por una presunta agresión y detenida cuando buscaba a su hijo del colegio. La mujer lleva 20 días en detención.

La vocera presidencial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se encuentra viviendo un momento controversial en su vida personal, luego de que la ex cuñada de la vocera, siempre ligada a las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos, fuera detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según trascendió, Bruna Ferreira, oriunda de Brasil y ex esposa del hermano de Karoline, fue detenida y lleva más de 20 días en un centro de detención para inmigrantes. El hecho ocurrió mientras la mujer buscaba a su hijo de 11 años en la escuela. Por el momento, la vocera presidencial no se pronunció respecto al tema. Incluso, Michael Leavitt, hermano de Karoline, le habría dicho al abogado de Ferreira que “se autodeporte a su casa”, en relación a su país.

El momento de la detención de la excuñada de Karoline Leavitt Todo ocurrió repentinamente, después de que, según explicó el abogado de la familia, la mujer fue detenida en el estacionamiento cuando fue abordada por los agentes vestidos de civil, situación en la que, en un principio, Ferreira creyó que se trataba de un secuestro. Luego de su primera detención en el estado de Massachusetts, la mujer fue trasladada por cuatro estados hasta llegar a Louisiana, donde se encuentra actualmente. Mientras tanto, su hijo se encuentra a cargo del padre y hermano de Karoline Leavitt.

Bruna Ferreira, ex cuñada de Karoline Leavitt Según informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la mujer habría sido detenida por haber cometido una posible agresión, considerada además como una "inmigrante ilegal delincuente de Brasil", además de contar supuestamente con un arresto previo por agresión.