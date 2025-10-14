Encuesta clandestina: más del 85% de los venezolanos apoya a Donald Trump

En dialogo con MDZ el director de DC Consultores Aníbal Uríos conto cómo fue hacer una encuesta en Venezuela , escapándole al Servicio Secreto Venezolano (SEBIN) . El sondeo realizado, de manera presencial y por dispositivos móviles, en las principales ciudades venezolanas determinó un contundente apoyo al presidente norteamericano Donald Trump para terminar con la dictadura de Nicolas Maduro en Venezuela .

Lo primero que nos dijo Aníbal Uríos es que en Argentina no dimensionamos como en el resto de Latinoamérica lo que pasa en Venezuela , “No se si esto pasa porque los argentinos nos miramos siempre el ombligo y no vemos mas halla de nuestras narices. Es impresionante como repercute en Latinoamérica y los países del Caribe solucionar el tema Nicolas Maduro -agregando- Este cambio de enfoque de Donald Trump hacia América latina envalentonó al pueblo venezolano que ve en el corto plazo la caída del chavismo en Venezuela ”

El titular de DC Consultores afirmó que todo el trabajo desde la recolección de datos - en campo y por dispositivos electrónicos- como su traspaso para ser elaborados y dar forma a la encuesta en Argentina se hizo de manera clandestina para evitar ser detectado por los agentes del SEBIN. “Los venezolanos que trabajaron en territorio lo tuvieron que hacer de manera muy discreta y por más que fuimos cuidadosos, enmascarando las preguntas a dos de los encuestadores que estaban relevando datos en Caracas se los llevaron detenidos”

“ Me saco el sombrero por como trabajaron los encuestadores venezolanos, enmascarando las preguntas y saliendo a relevar datos a diferentes horas del día para esquivar a los espías; ellos saben cómo manejarse ante el régimen de Nicolas Maduro en la clandestinidad. En Venezuela desde que se empezó a radicalizar el chavismo las únicas encuestas que se publican son las manejadas por el régimen favorables a Maduro ”, agregando “ Para comunicarme con los encuestadores que estaban en Venezuela me tuve que bajar una aplicación, que el régimen no puede pinchar”,

Asimismo, Aníbal Uríos dijo que el haberle entregado el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , “para los venezolanos fue como haber ganado un mundial que no pudieron festejarlo en la calle por miedo al régimen”. Y parafraseando a Gabriel García Márquez añadió “ Nicolas Maduro sabe que su final es una crónica anunciada. El pueblo venezolano pide que Nicolas Maduro no sea inmaduro y evite un posible baño de sangre.”

“La encuesta muestra lo esperanzados que están los venezolanos con la vuelta de familiares y amigos del exilio obligado tras la salida de Maduro y el chavismo del poder. Otro dato no menor es que son un pueblo pacifico, fíjate que cuando preguntamos que creían que podía pasar con Maduro y el chavismo fuera del poder casi el 90% respondió que habria una fiesta nacional”, remarco el director de DC Consultores, destacando que esta encuesta “abrió una puerta a otros países que nos permite mostrar nuestra metodología de trabajo que es combinar los trabajos en territorio, cara a cara con la gente, con la recolección de datos mediante dispositivos móviles”

Los contundentes datos que alientan a Donald Trump y ponen contra las cuerdas al régimen de Nicolas Maduro

Los datos arrojados por la encuesta de DC Consultores en Venezuela son contundentes, marcando el apoyo del pueblo venezolano al accionar del presidente norteamericano Donald Trump para ponerle un punto final a la dictadura chavista.

La primera información que arroja el sondeo, es el cansancio del pueblo venezolano con el socialismo chavista. Más del 85 % de los encuestados considera al gobierno de Nicolas Maduro como ilegitimo y en idéntico porcentaje afirman que el legítimo presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia.

Encuesta Venezuela grafico 1 y 2

En tanto ceca del 90% de los venezolanos creen que en Venezuela hay un narco estado y apoyan las medidas tomadas por Donald Trump.

Encuesta Venezuela Grafico 7

Encuesta Venezuela Grafico 4

En cuanto a una acción directa del gobierno norteamericano en territorio venezolano, la mitad de los consultados ve de buen grado una incursión quirúrgica para sacar del poder a Nicolas Maduro y los jerarcas de la dictadura chavista; mientras que el 20% cree que Donald Trump debe ordenar un bombardeo para terminar con el régimen y el 17% se inclina por una intervención militar norteamericana en Venezuela

Encuesta Venezuela Grafico 5

Finalmente, la encuesta muestra el optimismo de los venezolanos en la vuelta de sus conciudadanos exiliados tras la caída de Nicolas Maduro por la presión del presidente norteamericano Donald Trump.

Encuesta Venezuela Grafico 6

El informe completo