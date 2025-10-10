Emocionante: así fue el momento en el que María Corina Machado se enteraba del Nobel de la Paz

La excandidata presidencial en Venezuela María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz "por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", indicó la entidad.

Tras conocerse la noticia, Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato opositor en Venezuela y se encuentra exiliado en España, celebró el premio obtenido por María Corina Machado.

Así fue el llamado desde Oslo María Corina Machado se entera del Nobel de la Paz "¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!", señaló en un mensaje que difundió por la red social X.

En tanto, según indicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, María Corina Machado fue elegida por ser una "figura clave y unificadora" en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.