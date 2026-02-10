Encuentran muertos a varios de los 10 empleados de una minera canadiense que habían sido secuestrados en Sinaloa, México

La minera canadiense Vizla Silver Corp -que extrae plata y oro de las montañas del sur de Sinaloa , en el municipio de Concordia, en México- informó que varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos.

Los empleados, diez en total, desaparecieron el pasado 23 de enero, cuando se encontraban en un sitio de explotación minera.

Familiares de algunos de los secuestrados informaron a la empresa que sus familiares habían sido hallados sin vida.

La empresa minera dice que aguarda la confirmación de las autoridades mexicanas y que proporcionará más información según corresponda.

"Estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas humanas", comentó Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la compañía, en un comunicado horas antes de la confirmación oficial.

"Seguimos centrados en la recuperación segura de los que siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente en estos momentos tan difíciles", añadió el directivo.

Familiares de las víctimas

Según señala el medio El Universal, a través de las redes sociales, los familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de cinco trabajadores de la mina encontrados en una fosa clandestina.

Un familiar declaró a CBC News que identificó el cuerpo de su hermano de 43 años el domingo.

Comentó que su hermano, José Manuel Castañeda Hernández, trabajaba como geólogo.

"La verdad es que ha sido muy doloroso estar aquí, en un lugar donde no queremos estar", dijo Jaime Castañeda. "No hay justicia con lo que está sucediendo".

Entretanto, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua, publicó en sus redes sociales la foto de uno de los mineros asesinado (Jesús Antonio de la O Valdez) y expresó su solidaridad con su familia y amigos.

"Antonio será recordado por su profesionalismo, compromiso con el medio ambiente y valiosas aportaciones al ejercicio de la ingeniería en ecología, así como por su calidad humana y compañerismo, que dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado".

La fiscalía federal había informado el viernes de cuatro detenciones relacionadas con el caso y de la localización de cadáveres y restos humanos en la zona.

Facciones enfrentadas

El estado de Sinaloa se ha visto sacudido por una creciente ola de violencia entre pandillas, vinculada a una rivalidad entre facciones afiliadas a dos cofundadores del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ambos líderes están detenidos en Estados Unidos.

En los últimos años, había empezado una guerra fría entre ellos y ahora es una guerra civil, según explicó Ioan Grillo, un periodista inglés que lleva 24 años cubriendo la violencia en MéxicoI, en una conversación con el corresponsal de BBC Mundo en México, Daniel Pardo.

De acuerdo al periódico mexicano Milenio, en 2025 se registraron más de 1.680 homicidios en el estado, ubicado en el occidente del país.

Según cifras del gobierno federal, hay más de 7.000 personas desaparecidas en el estado de Sinaloa de las 132.000 que hay en todo el país.

BBC

FUENTE: BBC