El rey Carlos III bromeó sobre la derrota de Inglaterra ante Argentina: "Lindo día para ahogar las penas"

Durante un evento, el jefe de Estado británico habló del resultado que dejó a Inglaterra fuera de la final del Mundial 2026.

Los reyes de Gran Bretaña fueron a un evento y bromearon sobra la derrota inglesa en el Mundial 2026.

A un día de la histórica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el rey Carlos III decidió pronunciarse al respecto. Este jueves, durante una visita oficial a una cervecería en Dorset, el monarca expresó: “Lindo día para ahogar algunas penas”, haciendo alusión a la tristeza que sienten los ingleses tras la eliminación en el campeonato.

La escena tuvo lugar este jueves, en Hall & Woodhouse Badger Brewery, una cervecería fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó la frase que provocó risas entre los presentes. Camila, que se encontraba a su lado, sonrió después del comentario de su esposo.

Mirá el video del rey Carlos III bromeando sobre la derrota inglesa La visita formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset. Durante la recorrida, la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos del lugar.

“Esta cervecería regional independiente produce más de 9 millones de pintas de cerveza al año a través de sus dos marcas, Badger y Outland. Hall & Woodhouse administra más de 140 bares y posadas en todo el sur de Inglaterra”, informaron en la cuenta oficial de la Familia Real.

La Selección argentina se clasificó al partido decisivo tras vencer 2-1 a Inglaterra. La derrota inglesa provocó repercusiones en Inglaterra por tratarse de una semifinal mundialista. En ese contexto, el comentario de Carlos III fue recibido como una broma sobre el momento deportivo que atravesaba el seleccionado de su país.