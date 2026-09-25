El rapero Macklemore anuncia la gira "Palestina libre" después de la polémica con Ed Sheeran

El rapero Macklemore iniciará una gira con el nombre Free Palestine ("Palestina libre"), días después de haber sido excluido de la gira Loop de Ed Sheeran tras los comentarios a favor de los palestinos que hizo en el escenario a principios de este mes.

"Como ya saben, mi agenda se liberó un poco", dijo al anunciar la gira el jueves.

El artista estadounidense, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, explicó que los beneficios de la gira, que comienza en Dublín el próximo mes, se destinarán a organizaciones que apoyan a los palestinos.

La exclusión de Macklemore de la gira de Sheeran por sus comentarios en el escenario hizo que el resto de teloneros del cantante británico se retiraran del cartel, mientras que el artista recalcaba que la decisión de prescindir del rapero la tomó su promotor, no él mismo.

En un comunicado emitido este jueves, el rapero afirmó que las últimas semanas le han demostrado que hay "un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese clamor y lo que esperamos de los artistas en este momento".

"Lo que me sucedió es más importante que un artista o un escenario", dijo. "Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían prestar atención".

Macklemore contó que pasó la última semana contactando a artistas que han utilizado sus plataformas para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino, sin importar las consecuencias.

Debido a la rapidez con la que se organizó la gira, aún quedan varios detalles por ultimar, añadió: "Pero este es un momento de impulso, y hay trabajo por hacer".

La nueva gira de Macklemore comenzará en Dublín el 26 de octubre, seguido de París el 29 de octubre y Londres el 30 de octubre.

También se van a añadir fechas en EE.UU., dijo, y las entradas adicionales saldrán a la venta la próxima semana.

La polémica

Getty Images La decisión de retirar a Macklemore de la gira de Ed Sheeran ha llevado a manifestaciones en sus conciertos.

Durante su actuación como telonero de Sheeran en un concierto a principios de septiembre en Nueva Jersey, Macklemore dijo: "Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy, muy importantes para mí: Palestina libre".

Posteriormente, el autor del éxito de 2012 Thrift Shop interpretó una canción dedicada a los manifestantes propalestinos en la Universidad de Columbia.

Después de ser excluido de la gira el 14 de septiembre, Macklemore acusó a los dueños de los estadios de conspirar para expulsarlo.

Por su parte, el multimillonario propietario de estadios Robert Kraft acusó al rapero de incitación al odio y retórica antisemita en relación con Israel y Gaza.

Getty Images El multimillonario Robert Kraft es dueño de algunos de los estadios de la gira de Sheeran.

Sheeran dijo desde el principio que la decisión de excluir a Macklemore de su gira fue tomada por la promotora de conciertos Messina Touring Group.

Sus declaraciones iniciales hicieron que todos sus teloneros se retiraran de la gira en señal de solidaridad con el rapero, y que los fans expresaran su frustración.

Los precios de las entradas para la gira también se desplomaron.

Sheeran abordó la polémica de frente al comienzo de su actuación en Filadelfia el pasado sábado.

Admitió haber cometido "errores" en el manejo de la polémica, se disculpó con los seguidores y tomó postura sobre el conflicto entre Israel y Gaza, que según él es "una cuestión humanitaria".

Describió los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 como "horribles" y también calificó la situación en Gaza de "injustificable y desproporcionada".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC