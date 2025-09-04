El potente terremoto de Afganistán suma más de 2.200 muertos y 3.640 heridos

Las autoridades de Afganistán, tras el terremoto, aumentan el número de muertos a más de 2.200 los muertos en el este del país.

Afganistán, tierra de terremotos con muchos muertos, por las características de sus edificaciones. Foto Efe

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado el domingo en el este de Afganistán ha superado el umbral de los 2.200 muertos, según han confirmado este jueves las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en 2021.

El viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado 2.205 muertos y 3.640 heridos, horas después de confirmar que los equipos de rescate habían recuperado "cadáveres adicionales" en la zona de las operaciones.

"Se han recuperado cientos de cadáveres en casas destruidas en las localidades de Mazar-e-Dara, Deua Gul Dara, Chapa Dara y Manogi, en Kunar", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que "las labores de búsqueda y rescate siguen en marcha", por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda seguir aumentando.

Afganistán sigue buscando víctimas Asimismo, Fitrat ha hecho hincapié en que las autoridades han levantado tiendas de campaña en varias zonas para acoger a los desplazados y ha resaltado que se está dando atención médica "de forma sistemática" a todos los damnificados por el terremoto.

terremoto Afganistán EFE El terremoto en Afganistán llevó desolación ante tantos muertos y heridos. Foto Efe EFE