Atroz: el terremoto en Afganistán deja más de 1.100 muertos y miles de heridos

Tras el terremoto en suelo de Afganistán aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos en el este del país, pleno de casas de adobe y piedra.

El balance de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ha ascendido a más de 1.100 muertos, según ha confirmado este martes la Media Luna Roja de Afganistán, que ha cifrado en más de 3.250 el número de heridos.

El organismo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el "devastador" terremoto ha dejado al menos 1.124 muertos y 3.251 heridos, al tiempo que ha resaltado que más de 8.000 viviendas han sido destruidas, principalmente en Kunar, la provincia más afectada.

Así, ha manifestado que el seísmo "ha causado graves pérdidas humanas y financieras en los distritos de Nurgal, Saukay, Uatapur y Manugai, en Kunar, así como en partes de las provincias de Laghman y Nangarhar".

El terremoto aún deja personas atrapadas "Muchas personas están atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas, con los esfuerzos de rescate en marcha", ha agregado.

terremoto Afganistán EFE El terremoto en Afganistán suma más muertos y heridos. Foto Efe EFE