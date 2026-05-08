El partido antiinmigración arrasa en las elecciones municipales de Reino Unido y asesta un golpe al primer ministro Keir Starmer

En las elecciones municipales y autonómicas de Reino Unido no se conocen los resultados finales, pero lo que si parece garantizada es una debacle de los laboristas, el partido del primer ministro Keir Starmer.

Y lo hace en favor de un partido cuyas propuestas lo sitúan en el espectro político de la derecha británica, Reform UK, liderado por el populista Nigel Farage.

Este jueves se eligieron miles de concejales para alcaldías y autoridades locales y todo apunta a que el país seguirá la tendencia de sus vecinos europeos donde los partidos de derecha populista, desde Francia a Países Bajos pasando por Alemania, protagonizaron un ascenso meteórico en comicios celebrados en los últimos años.

La otra tendencia clara que revelan estas elecciones es la decadencia del bipartidismo: los votos se dividen en cinco o más direcciones diferentes. Varios analistas declararon a Reuters que esto representa una de las mayores transformaciones de la política británica en el último siglo.

Las elecciones a 136 alcaldías y concejos municipales de Inglaterra, junto con los parlamentos autónomos de Escocia y Gales, representan la prueba de opinión pública más significativa antes de las próximas elecciones generales de 2029.

La magnitud del cambio en la votación de ayer se mide a estas horas con el paso de 2 a casi 500 concejales para el partido de Farage, que propone el endurecimiento de las políticas contra la inmigración, escepticismo en el cambio climático y la reducción del Estado del Bienestar y de los controles a las empresas.

El portavoz de asuntos internos del Reform UK, Zia Yusuf, dijo que un gobierno reformista del Reino Unido crearía como prioridad absoluta un organismo encargado de coordinar la deportación de inmigrantes ilegales.

Deportaciones, una prioridad

Según explicó, los agentes "localizarían, detendrían y deportarían a todos los inmigrantes ilegales", los alojarían en instalaciones modulares y, posteriormente, operarían cinco vuelos de ida y vuelta al día.

Yusuf afirmó que también era necesario tomar medidas para proteger la cultura británica, incluyendo nuevas normas para evitar que las iglesias se conviertan en mezquitas. Asimismo, expresó su apoyo a la prohibición de las prendas que cubren el rostro, como el burka.

Yusuf había declarado anteriormente en el programa BBC Breakfast que Reform había "estimado un total de US$2.700 millones al año para este programa".

"Eso es una fracción de lo que los británicos gastan solo en alojamiento para inmigrantes ilegales en este país. Se amortizará con creces", añadió entonces.

Getty Images Nigel Farage, líder de Reform UK, es amigo y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Farage dijo que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y prometió que "lo mejor está por venir" para su partido, refiriéndose a que los resultados son una señal de que su partido se encaminaba a la victoria en las elecciones generales que se celebrarán en 3 años.

Mientras que Starmer confirmó que no dimitirá y que continuaría como Primer Ministro a pesar de la desastrosa derrota del Partido Laborista en las elecciones locales.

Reconoció que había sido una noche difícil para el Partido Laborista, pero afirmó que "días como este no debilitan mi determinación de lograr el cambio que prometí". Si todo continúa, Starmer debería seguir al frente del país hasta 2029, cuando se celebrarán nuevas elecciones generales.

Personas como Andriy Sukhodub, ciudadano británico nacido en Ucrania, afirma haber votado por Reform UK a pesar de tener reservas sobre la postura del partido en materia de inmigración.

Este hombre de 55 años le dijo a la BBC que estaba "indignado" por los partidos tradicionales y afirmó que han traicionado a la "gente trabajadora".

BBC Lindsay Beaton votó por el Partido Verde, mientras que Timothy Pye votó por el Partido Laborista, según le dijeron a la BBC.

Para el politólogo británico y experto en votaciones John Curtice, "los resultados electorales demuestran que la política en el Reino Unido está fragmentada" y que el electorado está altamente polarizado.

"El partido de Nigel Farage ha obtenido mejores resultados en los lugares que votaron mayoritariamente a favor del Brexit en 2016. Por el contrario, en los lugares donde menos del 49% apoyó el Brexit, Reform UK obtuvo una media de apenas el 10%", le dijo el experto a la BBC.

Los resultados pusieron de manifiesto el profundo descontento de los votantes con el gobierno de Starmer y suscitaron nuevas dudas sobre su futuro, apenas dos años después de su aplastante victoria en las elecciones generales.

Su victoria en 2024, en la que consiguió una amplia mayoría absoluta, puso fin a catorce años de gobiernos conservadores, y parecía abrir paso a una nueva etapa dorada para el laborismo.

En Gales, se prevé que el Partido Laborista pierda las elecciones nacionales por primera vez en más de un siglo, mientras que el Partido Nacional de Escocia -que está a favor de la independendia del Reino Unido- parece que seguirá siendo el partido mayoritario en ese país tras 19 años en el poder.

Además de Reform, los otros dos partidos que aumentaron su representación son los Liberales Demócratas y el Partido Verde, mientras que los conservadores también sufrieron grandes pérdidas.

BBC

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FUENTE: BBC