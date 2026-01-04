El nuevo "desorden" internacional

Se venía plasmando hace años en la realidad. El orden internacional establecido luego de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría entre EEUU y Rusia , en los últimos años oscilaba entre la inacción casi total, el desprecio de las grandes potencias y la burocracia asfixiante e inocua de los propios organismos multilaterales.

La crisis de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) es terminal y requiere un reseteo urgente e inteligente. El mismo camino, en diferentes estadios, han seguido la Unión Europea, la OEA, la OMS, la Organización mundial de la Salud, la OTAN, por citar algunos de los más importantes.

La extracción de Nicolás Maduro de Venezuela llevada a cabo en un operativo relámpago, prácticamente perfecto, por orden de Donald Trump, fue anticipada por los preparativos militares previos y por el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional , difundido a principios de diciembre.

Entre varias afirmaciones este documento restablece la vieja Doctrina Monroe de 1823 , resumida en la famosa frase “América para los americanos”; en realidad para los americanos de EEUU. La doctrina advertía a las potencias europeas sobre cualquier intento de intervención o colonización en el continente americano.

China todavía no adquiría el rol relevante actual, pero Trump en la actualidad da relevancia e interés especial sobre América Latina, luego de largo tiempo y aspira a apartar a China de su creciente influencia en ese territorio.

Trump, extraña o intencionadamente, en su alocución en su residencia particular de la Florida, cuando se explayó sobre los detalles de la operación militar, no mencionó nunca la palabra democracia. Descalificó a María Corina Machado, diciendo “que es amable, pero no está en condiciones de estar al frente del país”.

El foco fue puesto en la seguridad interior de EEUU por el accionar de las organizaciones narcoterroristas el Tren de Aragua y El Cártel de los Soles, señalando a Maduro como el jefe y altos generales del ejército venezolano como los organizadores y quienes llevaban adelante el tráfico de drogas.

Y obviamente el petróleo, como si fuera de su propiedad.

Nicolás Maduro Nicolás Maduro ingresando en la cárcel en Estados Unidos por orden de Donald Trump

¿Cómo sigue la transición ordenada, anunciada por el presidente Trump?. Luego de una intervención sobre un país extranjero, sojuzgado por un régimen chavista autoritario, cruel y que había roto todas las normas democráticas e institucionales, expulsando a millones de ciudadanos y sometiendo a los que permanecieron en el país.

La causa vale, el método es opinable.

Incógnita a develar con el correr de los días. Resta que hacer con los hermanos Rodriguez, Diosdado Cabello y su grupo paramilitar asesino y torturador,Vladimir Padrino Lopez y su influencia sobre los generales que administran poder y el negocio narco y sobre las Fuerzas Armadas en su conjunto.

Cuba, que manejó a Maduro, está en la mira? Trump la mencionó, en su presentación perfectamente orquestada y puesta en escena.

Volvemos al título y objeto de la nota. Hay un orden internacional donde la mayoría de los organismos multilaterales aparecen inertes e inútiles.

Como continuará la invasión de Rusia sobre Ucrania. Que destino le aguarda a Taiwán frente a la constante amenaza de China. Los organismos internacionales ausentes con aviso. Y son necesarios e importantes.

Este es el nuevo y urgente desafío internacional. Recrearlos, revitalizarlos, para que su accionar sea eficaz y constituyan un límite y muro al poder y voluntad de las potencias hoy preponderantes y omnímodas, EEUU,China y Rusia en menor medida; propiciando un orden global más tranquilo, equitativo y en paz.