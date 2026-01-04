Donald Trump ahora advirtió a Cuba: "Está a punto de caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este domingo por la noche que Cuba está "a punto de caer" luego de la detención de Nicolás Maduro , debido a que sus problemas económicos pueden verse agravados al no poder contar con el petróleo de Venezuela.

" Cuba parece que está a punto de caer . No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela , del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense.

"Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió.

En las declaraciones, realizadas desde el Air Force One cuando se marchaba desde la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-lago, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación en Cuba similar a la que capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro. "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró.

El presidente estadounidense agregó además que "muchos cubanos" fallecieron este sábado tratando de proteger a Maduro en Caracas.

Marco Rubio también se refirió a Cuba

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó este domingo -en una entrevista televisada- dar una respuesta clara sobre Cuba y se limitó a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema".

"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News el político cubano-estadounidense.

Con información de EFE.