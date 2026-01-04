Donald Trump ahora advirtió a Cuba: "Está a punto de caer"
El presidente de Estados Unidos asegura que, sin el petróleo de Venezuela que pretende controlar, la isla estará en problemas económicos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo por la noche que Cuba está "a punto de caer" luego de la detención de Nicolás Maduro, debido a que sus problemas económicos pueden verse agravados al no poder contar con el petróleo de Venezuela.
"Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense.
"Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió.
En las declaraciones, realizadas desde el Air Force One cuando se marchaba desde la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-lago, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación en Cuba similar a la que capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro. "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró.
El presidente estadounidense agregó además que "muchos cubanos" fallecieron este sábado tratando de proteger a Maduro en Caracas.
Marco Rubio también se refirió a Cuba
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó este domingo -en una entrevista televisada- dar una respuesta clara sobre Cuba y se limitó a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema".
"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News el político cubano-estadounidense.
Con información de EFE.