El poder después de Nicolás Maduro: los nombres que controlan el chavismo en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió una pregunta central en Venezuela : caído el tirano, ¿quién administrará realmente el poder? Aunque este sábado se formalizó la asunción interina de Delcy Rodríguez , el control del Estado venezolano no se agota en la figura presidencial y se reparte en una estructura mucho más amplia y compleja.

En la cúspide del chavismo persiste un esquema colegiado, sostenido por un triángulo de poder que combina conducción política, control militar y manejo del aparato represivo. Además de Rodríguez, allí aparecen dos figuras clave: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López , y el ministro del Interior, Diosdado Cabello . Entre los tres se articula la gobernabilidad cotidiana del régimen.

Ese núcleo duro convive, además, con un segundo anillo de dirigentes que podría ganar protagonismo tras la caída de Maduro. En ese grupo figuran Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy; la titular del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez ; el fiscal general Tarek William Saab ; y el canciller Yván Gil .

Tras el operativo militar ordenado por Donald Trump , que incluyó ataques en Caracas y en estados como La Guaira, Miranda y Aragua, todas estas figuras cerraron filas en defensa del régimen. La lealtad interna se mantuvo intacta en las horas más críticas, aunque puertas adentro del chavismo se descuenta que el verdadero reordenamiento comenzará con la instalación de la nueva Asamblea Nacional.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina como vicepresidenta en funciones y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en Venezuela. Desde hace años concentra áreas estratégicas de la economía, en particular la política petrolera y financiera, en un país cuya supervivencia depende casi exclusivamente de los ingresos energéticos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (en una foto de 2024), afirmó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa y exigió una "prueba de vida" de ambos.

Abogada de formación y figura histórica del chavismo, Rodríguez escaló dentro del régimen desde la Cancillería hasta la Vicepresidencia, acumulando poder real más allá de los cargos formales. Fue una de las arquitectas del giro económico que moderó la hiperinflación, tras flexibilizar controles y permitir transacciones en distintas monedas cuando los precios alcanzaban niveles extremos.

Vladimir Padrino López, el garante militar

El sostén armado del régimen está en manos de Vladimir Padrino López, quien lleva más de una década al frente del Ministerio de Defensa, una anomalía en la tradición militar venezolana. Su permanencia responde a un factor clave: es el principal garante de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Padrino no solo controla el aparato militar. A través de la empresa estatal CAMIMPEG, la institución castrense gestiona actividades que van desde la minería y la energía hasta la producción agroindustrial. Bajo su órbita orbitan cientos de empresas públicas, estaciones de servicio y una extensa red de influencia que atraviesa ministerios, embajadas y el sistema productivo.

Vladimir Padrino Lopez

Diosdado Cabello, el poder represivo

La tercera pata del poder es Diosdado Cabello, ministro del Interior y uno de los dirigentes más temidos del chavismo. Fue el primero en hablar públicamente tras la captura de Maduro, con un mensaje orientado a evitar desbordes internos y a denunciar una supuesta agresión externa.

Cabello controla el partido gobernante, sectores clave de la oficialidad media del Ejército y los organismos de seguridad. Su influencia se extiende también a áreas sensibles de la economía, desde el comercio interno hasta segmentos de la producción petrolera, gasífera y minera. En el nuevo escenario, su rol será decisivo para sostener el orden interno y contener eventuales fisuras.

El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó el secuestro

Sin Maduro en escena, Venezuela entra en una fase de conducción colectiva, donde la figura presidencial es solo una parte del engranaje. El futuro inmediato del chavismo dependerá de la capacidad de este núcleo de poder para mantenerse cohesionado frente a la presión externa y a una crisis interna que amenaza con redefinir, por completo, el rumbo del régimen.