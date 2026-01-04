El hijo de Maduro habló de traiciones y llamó a movilizar al chavismo tras la captura de su padre

La detención del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro , por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a una cárcel federal de Nueva York abrió una nueva fase de tensión política en Venezuela . A pocas horas del operativo, su hijo y actual diputado, Nicolás Maduro Guerra , difundió un mensaje en el que aludió a fracturas internas en el poder chavista y convocó a sostener la movilización callejera.

En un audio que comenzó a circular el domingo y cuya autenticidad fue confirmada por personas de su entorno, el dirigente habló de “traiciones” dentro del círculo gobernante y sugirió que el paso del tiempo dejará en evidencia a los responsables. El mensaje marcó un giro respecto de los pronunciamientos iniciales del oficialismo, que hasta ese momento se habían limitado a denunciar la captura como una agresión extranjera.

Maduro Guerra insistió en que el chavismo no se replegará y anticipó una estrategia de presencia constante en las calles, con un discurso centrado en la resistencia y la dignidad. El tono buscó transmitir fortaleza en un contexto de máxima incertidumbre, atravesado por la ausencia pública de las principales figuras del régimen tras el golpe que significó la detención de su líder.

El mensaje fue difundido pocas horas después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores , quedaran alojados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Según Washington, el operativo se ejecutó en Caracas como parte de una investigación criminal de largo alcance que llevaba varios meses de preparación.

A sus 35 años, Maduro Guerra ocupa una banca en la Asamblea Nacional y figura entre los dirigentes señalados por la Justicia estadounidense en causas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, tras la difusión del audio, su paradero se convirtió en un interrogante: ningún vocero del chavismo informó dónde se encuentra ni si cuenta con custodia oficial, y tampoco se registraron apariciones públicas desde la noche del operativo.

El futuro judicial de Maduro y su esposa

En el plano judicial, Maduro y Flores deberán presentarse ante un tribunal federal de Manhattan, donde el juez Alvin K. Hellerstein formalizará las imputaciones y definirá las primeras medidas del proceso. La acusación, según fiscales estadounidenses, se remonta a 2020 e incluye cargos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armamento de uso militar.

La fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la captura fue el resultado de meses de planificación y que el traslado se realizó conforme a la legislación estadounidense. Desde Caracas, el régimen negó históricamente las acusaciones y rechazó la tesis de que el narcotráfico haya sido utilizado como herramienta política contra Estados Unidos.

En paralelo, el chavismo designó a Delcy Rodríguez como responsable de encabezar la transición inicial. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió públicamente que su futuro político dependerá de la disposición a colaborar con un proceso de estabilización. En declaraciones a The Atlantic, el mandatario dejó en claro que cualquier desvío tendrá consecuencias severas, en una señal directa de presión sobre la nueva interlocutora del poder venezolano.