Nicolás Maduro se presenta ante el tribunal de Nueva York en medio de batalla legal por fondos para su defensa

Luego de su captura el pasado mes de enero, el ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentarán este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia. Cabe resaltar que el proceso está marcado por la denuncia de la defensa de un "bloqueo ilegal" de sus fondos para costear abogados. De este modo, el expresidente venezolano comparecerá ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.

Hay que recordar que Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, cárcel que ha albergado a figuras como el rapero Sean "Diddy" Combs o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

A dos meses de su detención, todos los focos estarán puestos en cuál será la condición física de Maduro. En ese sentido, el diputado venezolano -e hijo del expresidente- aseguró que su padre "está muy bien", con "mucho ánimo" y "fuerza".

Continuando en esa línea, la periodista de Telesur Madelein García publicó un video en "X" en el que Maduro Guerra aseguró que "vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días". Además, el diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está "firme y alerta".

En cuanto al proceso judicial, Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas; mientras que su esposa está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra", tras haber sido capturado en Caracas a principios de año por fuerzas especiales estadounidenses.

Nicolás Maduro dpa Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos. DPA

Estrategia de la defensa y de la Fiscalía

Los abogados de los venezolanos, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron recientemente un documento solicitando la desestimación de los cargos. En el escrito alegan que el Gobierno de EE.UU., a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de "error administrativo". Según la defensa, esto vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Además, los letrados sostienen que la oferta de asignarles defensores de oficio no es válida, ya que les priva del derecho a elegir a sus representantes.

Por su parte, esta semana, la Fiscalía le solicitó al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del mandatario, Maduro Guerra; y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero" y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua. El argumento del Gobierno norteamericano se apoya en que existe un "riesgo real de violencia" y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.

Un juicio histórico

La audiencia de este jueves será clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio histórico.

Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.

Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante un juicio el año pasado, lo que ha despertado dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

FUENTE: EFE