El increíble robo de una mochila en un pub de Londres que contenía un huevo de Fabergé y otras joyas valoradas en casi US$3 millones

Un ladrón oportunista que robó un bolso que contenía un huevo Fabergé con incrustaciones de esmeraldas y un reloj, valorados en casi US$3 millones, de un pub del centro de Londres , fue condenado a más de dos años de prisión.

Enzo Conticello, de 29 años, robó el bolso de Rosie Dawson, quien lo había dejado entre las piernas en el suelo mientras esperaba fuera del pub Dog and Duck en Soho, en el centro de la capital británica, el 7 de noviembre de 2024.

Las piezas de Fabergé se encontraban en su bolso después de que las hubiera llevado para exhibirlas en un evento de trabajo esa misma noche. Hasta la fecha, no han sido recuperadas.

Conticello, también conocido como Hakin Boudjenoune, fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, tras declararse culpable de tres cargos de fraude por falsa representación y un cargo de robo en una audiencia anterior.

Las cámaras de seguridad captaron a Conticello dentro del pub, intentando robar el bolso de otra clienta, antes de salir al exterior. Posteriormente, fue grabado cuando sustraía el bolso de la víctima.

El tribunal escuchó que Conticello buscaba dinero fácil y que había entregado el bolso, que también contenía un ordenador portátil y tarjetas de crédito, para comprar drogas.

A Conticello se lo relacionó con el robo del bolso después de que intentara usar las tarjetas bancarias de Dawson en una tienda cercana minutos después de cometer el delito.

Oportunidad perfecta

Fabergé es una joyería de lujo de renombre mundial fundada en Rusia en 1842, famosa por sus huevos elaborados con gemas y metales preciosos.

Las aseguradoras pagaron US$143.400 a la empresa Craft Irish Whiskey Company, donde trabajaba Dawson, por las pérdidas sufridas. Sin embargo, el fiscal Julian Winship afirmó que solo existen siete juegos Fabergé como el robado, cada uno compuesto por un huevo enjoyado, un reloj, una botella de whisky, puros y un humidor.

MET Según su abogada, Conticello perdió su empleo durante la pandemia de covid y cayó en la adicción a la cocaína.

El huevo está hecho de oro amarillo de 18 quilates y su elaboración requirió más de 100 horas.

Está engastado con 104 diamantes y contiene una esmeralda en bruto procedente de Zambia. El reloj que lo acompaña, inspirado en una de las "Siete Maravillas de Irlanda", pesa 22 quilates y tiene un marco de oro rosa.

La abogada de Conticello, Katie Porter-Windley, declaró que su cliente trabajaba como chef, pero perdió su empleo durante la pandemia de covid y cayó en la adicción a la cocaína.

"La noche en cuestión, aprovechó una oportunidad y está sinceramente arrepentido de su comportamiento", afirmó.

Conticello fue arrestado por otros delitos de robo en Belfast en noviembre de 2025, más de un año después del robo del bolso, y posteriormente se le relacionó con el crimen de 2024.

Getty Images Los huevos de Fabergé fueron creados por la mundialmente famosa joyería rusa que les da su nombre.

Porter-Windley declaró ante el tribunal que Conticello no se percató del valor de los objetos robados.

Cuando la jueza Kate Livesey comentó que el huevo "tenía un aspecto extraordinario", la abogada respondió que era "tan extraordinario que, a simple vista, no habría podido determinar su valor".

Al condenarlo a dos años y tres meses de prisión, Livesey afirmó que el robo, cometido de forma oportunista, causó "molestias y estrés" a Dawson y a su empresa.

"Dawson describió la conmoción y el pánico que sintió al darse cuenta de que le habían robado un bolso con objetos de gran valor pertenecientes a la empresa, y el enorme estrés que le causó este incidente", señaló

La policía continúa con la búsqueda del huevo y el reloj.

El detective Arben Morina, quien dirige la investigación, comentó que "Conticello no tuvo reparos en apropiarse de las pertenencias de otra persona, y ahora se enfrenta a una pena de prisión como consecuencia de su avaricia".

"Nuestra investigación para encontrar el huevo y el reloj continúa, y pedimos a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con nosotros".

BBC

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FUENTE: BBC