El huracán Polo alcanza la categoría 5 en tiempo récord y amenaza las costas de México

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 al amanecer de este martes, convirtiéndose en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros del océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) informó que Polo alcanzó vientos sostenidos de 260 km/h y rachas que llegaron a los 315 km/h, registros que lo colocan como un huracán mayor.

El centro de la tormenta se localizaba 355 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento hacia el noroeste paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

Dicha trayectoria evitará en las próximas horas un impacto directo con las poblaciones costeras, pero generará fuertes lluvias y riesgos de inundaciones y deslaves en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

"Se pronostica que Polo genere oleaje de 3,0 a 4,0 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero", alertó el SMN en su último comunicado.

"Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil", añadió.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), aunque la evolución de su patrón lo lleva a moverse cerca de las costas mexicanas en los próximos días, su comportamiento podría cambiar.

"Aún existe incertidumbre sobre cuán cerca llegará el huracán a la costa, y parece probable que se presenten algunos impactos de viento, lluvia y oleaje cuando Polo se acerque a su máximo", señaló el NHC.

Por ahora se prevé que tenga un giro que lo aleje de la península de Baja California, lo que evitaría un impacto con puertos como Los Cabos o La Paz, en el sur de esa región.

Las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en municipios de las costas de Guerrero y Michoacán para este martes y miércoles.

"Por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que estén muy atentos. Hasta ahora son lluvias intensas... No se ve que vaya a entrar directamente a tierra", dijo la presidenta de México,, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina.

SMN La trayectoria probable mantendrá a Polo paralelo a las costas de México.

Fortalecimiento rápido

Algunos meteorólogos hicieron notar que Polo se intensificó desde su declaratoria de tormenta tropical hasta la categoría 5 en unas 36 horas.

Eso lo pone entre los tres fenómenos que más rápido se han fortalecido hasta la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, junto a los huracanes Otis (2023) y Patricia (2015).

Y, como ocurrió la pasada década en el caso de Patricia, el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, según están advirtiendo los climatólogos desde inicios de este año, será uno de los más intensos de los que se tenga registro.

El 19 de septiembre, las temperaturas diarias de la superficie del mar en una región clave del Pacífico centro-oriental fueron 3,05 °C superiores a la media, superando el récord anterior de 3,02 °C establecido durante el fenómeno de El Niño muy fuerte de 2015.

Algunos indicadores a largo plazo indican que el "Súper El Niño", como se le llama por su fortaleza, aún no ha alcanzado niveles récord, pero es probable que esto cambie, ya que no se espera que el punto álgido se produzca hasta finales de este año.

El fenómeno de El Niño puede provocar cambios importantes en los patrones climáticos de todo el mundo.

Los expertos y organismos de meteorología dicen que muchos de los impactos previstos ya se han podido sentir desde hace unos meses.

Más huracanes en el Pacífico

Cada fenómeno de El Niño es diferente, por lo que no se pueden garantizar sus repercusiones en los patrones climáticos globales.

Y la fuerza sin precedentes de este fenómeno de El Niño no significa necesariamente que vaya a tener repercusiones sin precedentes en el clima.

"Los científicos aún están evaluando si los impactos serán proporcionales a su magnitud, pero ya estamos observando los efectos previstos en todo el mundo", dice Adam Scaife, jefe de predicción a largo plazo de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

El fenómeno de El Niño aumenta la probabilidad de tormentas e inundaciones en algunas regiones y de sequías e incendios forestales en otras.

Otro impacto típico de El Niño es la reducción de la actividad de huracanes en el Atlántico debido a los cambios en los patrones de viento en las capas altas de la atmósfera.

En lo que va de 2026 no se han registrado huracanes en ese océano, estableciendo un nuevo récord para la fecha más tardía sin la formación de un huracán desde que comenzó el monitoreo satelital de tormentas.

Lo contrario ocurre para el Pacífico, donde tiende a incrementarse la formación de tormentas y huracanes como ya se ha visto este año.

Hawái ha sido el territorio más afectado por las tormentas este año, así como algunas regiones del Sureste asiático.

Otros posibles efectos, algunos de los cuales ya se están sintiendo, incluyen el mayor riesgo de inundaciones en las zonas costeras de Ecuador, Perú y el sur de Estados Unidos, y la mayor amenaza de sequías e incendios forestales en Brasil, Australia e Indonesia.

Estos fenómenos meteorológicos pueden tener importantes repercusiones en el rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y las economías de todo el mundo.

Con información de Ben Rich y Simon King, del servicio de pronóstico del clima de la BBC.

FUENTE: BBC