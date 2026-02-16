El hueso que podría ser evidencia del mítico paso de un elefante de guerra de Aníbal por Europa

Un hueso de pata de elefante hallado por arqueólogos que excavaban en el sur de España podría ser evidencia de que una tropa de elefantes de guerra arrasó la antigua Europa.

Según académicos, esta podría ser la primera prueba concreta de la tropa de elefantes de batalla del legendario general cartaginés Aníbal .

Los dibujos de la guerra de Aníbal contra los romanos sugerían desde hacía tiempo que se habían usado estas bestias en combate, pero hasta el momento no existía evidencia sólida que respaldara esas teorías.

Ahora, al parecer se han encontrado los restos óseos de estas criaturas en una excavación de la Edad de Hierro cerca de Córdoba.

"Más allá del marfil, el descubrimiento de restos de elefante en contextos arqueológicos europeos es excepcionalmente raro", afirma el equipo de científicos en un artículo publicado en Journal of Archaeological Science: Reports.

Considerado a menudo uno de los comandantes más exitosos de la época clásica, Aníbal dirigió a su ejército desde la poderosa ciudad imperial de Cartago, en la actual Túnez, hacia Europa en su lucha por el control del Mediterráneo.

Se cree que llevó soldados y animales desde Cartago a través de España y Francia para invadir Italia, cruzando los Alpes con 37 elefantes en el año 218 a.C. durante la segunda de las llamadas Guerras Púnicas.

Se presume que los restos encontrados en España pertenecen a un animal que murió antes de llegar a los Alpes.

Los arqueólogos, dirigidos por el profesor Rafael M. Martínez Sánchez, encontraron el hueso del elefante bajo un muro derrumbado en un yacimiento llamado Colina de los Quemados.

Lo que revelan los huesos

Martínez Sánchez et al La fila más alta es el hueso del elefante de la Edad de Hierro que se encontró en España.

Se usaron técnicas de datación por carbono para estimar la edad del hueso cúbico de 10 cm.

El resultado les llevó a creer que data de la Segunda Guerra Púnica.

También compararon huesos de elefantes modernos y mamuts esteparios para determinar de qué animal provenía.

El equipo encontró artillería, monedas y cerámica durante las excavaciones de 2020, lo que proporcionó más pistas de que el lugar fue escenario de una batalla.

"Al ser especies no autóctonas y los animales terrestres vivos más grandes, estos ejemplares importados habrían requerido transporte por barco", afirmaron los académicos.

Apuntan que es muy improbable que se transportaran animales muertos, y que los huesos son poco atractivos, lo que sugiere que no eran decorativos ni se utilizaban en artesanía.

Sin embargo, los científicos advierten que será muy difícil determinar de qué especie de elefante se trataba.

"Si bien [el hueso] no correspondería a uno de los especímenes míticos que Aníbal llevó a través de los Alpes, podría potencialmente encarnar la primera reliquia conocida, tan buscada por los eruditos europeos de la Edad Moderna, de los animales utilizados en las guerras púnicas romanas por el control del Mediterráneo", concluyen los científicos en su artículo.

BBC

FUENTE: BBC