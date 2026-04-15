El hombre que ganó un cuadro de Picasso valorado en US$1,2 millones en una rifa benéfica por la que pagó apenas US$118

Un hombre ganó un cuadro original de Pablo Picasso valorado en más de un millón de euros (US$1,2 millones) en una rifa benéfica.

Ari Hodara, ingeniero y aficionado al arte, se enteró de que era el ganador el martes al responder a una videollamada de la casa de subastas Christie's en París.

"¿Cómo sé que no es una broma?", preguntó el hombre de 58 años al enterarse de que era el nuevo propietario de una obra que el maestro español creó en 1941.

Los organizadores informaron que se vendieron más de 120.000 boletos para el sorteo por apenas 100 euros (US$118) cada uno, y recaudaron alrededor de 11 millones de euros (US$13 millones) para la investigación del alzhéimer.

El sorteo fue la tercera edición de la rifa benéfica "Un Picasso por 100 euros", que se realizó por primera vez en 2013.

El premio de este año fue "Cabeza de mujer", un retrato al gouache sobre papel realizado al estilo característico de Picasso. Representa a su pareja y musa, la artista surrealista francesa Dora Maar.

"Me sorprendió, eso es todo", dijo Hodara durante una llamada telefónica con los subastadores después del sorteo. "Cuando apuestas a esto, no esperas ganar (...) Pero estoy muy contento porque me interesa mucho la pintura, y es una gran noticia para mí", agregó.

El boleto de Hodara era el número 94.715. Dijo que lo compró el fin de semana tras enterarse del concurso por casualidad.

La periodista francesa Peri Cochin organizó la rifa con el apoyo de la familia y la fundación de Picasso. Aseguró que era una gran noticia que el ganador viviera en París, a pesar de que los boletos se vendieron en decenas de países de todo el mundo.

"Nos será muy fácil entregar el cuadro, así que estamos muy contentos", añadió.

La ciudad es también donde Picasso vivió y trabajó gran parte de su vida, y miles de sus pinturas, grabados y esculturas se exhiben en sus museos.

Del dinero recaudado, un millón de euros se destinará a la Galería de la Ópera, propietaria del cuadro, y el resto se donará a la Fundación Francesa para la Investigación del alzhéimer.

"Esta iniciativa de Picasso es un paso más para que algún día el alzhéimer no sea más que un mal recuerdo", declaró el director de la fundación, Olivier de Ladoucette, informó la agencia de noticias AFP.

La primera edición de la rifa la ganó un estadounidense de 25 años de Pensilvania en 2013, y los fondos recaudados se destinaron a la conservación de la ciudad libanesa de Tiro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Una contadora italiana de 58 años ganó la segunda edición, en 2020, después de que su hijo le regalara un boleto por Navidad. Los fondos recaudados se donaron a proyectos de saneamiento en escuelas y aldeas de Camerún, Madagascar y Marruecos.

BBC

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FUENTE: BBC