El hombre que evitó un atentado "terrorista" suicida con un abrazo

Un paciente que se hizo famoso al evitar que un hombre hiciera explotar un hospital en 2023 reveló que había abrazado al perpetrador para calmarlo.

Nathan Newby pasó dos horas persuadiendo a un "lobo solitario", Mohammad Farooq, para que abandonara su plan de atentar contra el Hospital St James de Leeds, Reino Unido , en 2023.

"Odio ir a los hospitales, pero aquel día estaba allí por una razón, y no era para recuperarme; estaba allí porque aquello estaba sucediendo", declaró Newby, 35 años, en la primera entrevista que ha ofrecido desde el incidente.

Farooq, quien trabajaba en el hospital, fue posteriormente declarado culpable de preparar "actos de terrorismo" y condenado a una pena de prisión de un mínimo de 37 años. Y Newby recibiría la Medalla George, con la que se reconocen los actos civiles heroicos.

Newby, quien en ese momento estaba recibiendo tratamiento por una infección pulmonar, relató que había salido a vapear y tomar "un poco de aire fresco" cuando vio a Farooq frente al ala de maternidad, inquieto y con aspecto ansioso.

"Parecía fuera de lugar, así que me acerqué para ver si se encontraba bien, para ver si podía animarlo", explicó.

"No dejaba de vigilar una bolsa que se encontraba a unos dos metros de distancia".

Newby persuadió a Farooq para que la abriera y le mostrara su contenido: una bomba hecha con una olla a presión y 10 kg de explosivos.

Según se expuso durante el juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Sheffield, se estimó que la bomba era "el doble de grande" que artefacto que se usó en el atentado de la maratón de Boston de 2013 y que dejó tres muertos y cientos de heridos.

"Ya no hay forma de escapar, así que más vale que me quede con el tipo, pensé", relató Newby.

"Si hubiera huido, él habría entrado en pánico", siguió.

"Así que me quedé a su lado, tratando de distraerlo de lo que pretendía hacer, de conocerlo, de averiguar qué pasaba por su mente y de ver si lograba hacerle cambiar de opinión".

BBC "Ya no hay forma de escapar, así que más vale que me quede con el tipo", dice Newby que pensó al ver la bomba casera de Farooq.

Farooq había trabajado como auxiliar de enfermería en el hospital, pero ante el tribunal fue descrito como "un terrorista de la categoría 'lobo solitario' que se radicalizó por cuenta propia".

Los miembros del jurado escucharon que el acusado le guardaba rencor a sus compañeros y que, en el momento planeado para el ataque —en las primeras horas del 20 de enero de 2023—, pretendía "matar a tantas enfermeras como fuera posible".

Newby le preguntó a Farooq sobre el posible radio de alcance de una explosión y logró convencerlo de que se alejara de la entrada del edificio.

"El hospital suele estar muy concurrido; hay gente entrando y saliendo toda la noche", relató.

"No había absolutamente nadie allí; solo estábamos él y yo. No había nadie a quien pudiera hacerle una señal", recordó.

El tribunal se enteró de que Farooq había consumido "propaganda antioccidental" en las redes sociales y que había descargado "manuales terroristas", incluido uno sobre cómo fabricar una bomba.

Tras su detención, la policía descubrió que portaba varios cuchillos y una réplica de arma de fuego.

"Llama a la policía"

Counter Terrorism Policing North East Farooq fue hallado culpable por un tribunal en julio de 2024.

Newby describió cómo habló largo y tendido con Farooq sobre sus propios problemas para intentar animarlo.

"Me pidió que me levantara y le diera un abrazo, así que le dije: 'Sí, un abrazo, amigo'", recordó.

"Entonces me dijo: 'Quiero que llames a la policía antes de que cambie de opinión'".

Newby le preguntó a Farooq si podía usar su teléfono para llamar a los servicios de emergencia porque el suyo se había quedado sin batería. Newby grabó discretamente a Farooq durante la conversación después de que el operador abriera la aplicación móvil.

Durante la llamada, le preguntó a Farooq si tenía algún arma más, y ​​Farooq se desabrochó la chaqueta para sacar la pistola de juguete, que Newby le pidió que pusiera sobre un banco.

Poco después llegó la policía armada y Farooq fue arrestado.

Counter Terrorism Policing North East Un tribunal escuchó que Farooq planeaba "matar a tantas enfermeras como fuera posible" en el Hospital St James.

El tribunal escuchó cómo el primer objetivo de Farooq fue la base de la Fuerza Aérea Real en Menwith Hill, una base de espionaje cerca de Harrogate operada por personal de Estados Unidos y de Reino Unido.

Cuando consideró que esto no era posible —según se informó al jurado—, Farooq cambió su objetivo hacia el "un blanco más vulnerable y menos protegido", el Hospital St James.

La jueza que lideró el caso, la magistrada Cheema-Grubb, describió a Newby como un "hombre extraordinario" y afirmó que su testimonio figuraba "entre los más notables que el tribunal haya escuchado jamás".

El fiscal Jonathan Sandiford KC declaró que el "sencillo acto de bondad" de Newby "casi con total certeza salvó muchas vidas".

El superintendente detective Paul Greenwood, jefe de investigaciones de la Unidad de Antiterrorismo del Noreste, afirmó nunca antes haber presenciado que un ataque se evitara con tan escaso margen.

Tras la condena de Farooq, Greenwood declaró: "Fue la persona indicada, en el lugar indicado y en el momento indicado, pues la mayoría de la gente no habría hecho lo que él hizo".

PA Farooq fue arrestado fuera del hospital con una bomba fabricada con una olla a presión.

"Cuando regresé a mi habitación en el hospital y me recosté en la cama, fue entonces cuando todo me cayó de golpe", recordó Newby.

"Es simplemente increíble pensar que si no hubiera estado en el hospital, si no hubiera contraído esa infección pulmonar y no me hubieran trasladado de urgencia, habría estado en casa; él habría llevado a cabo su plan y yo lo habría visto por las noticias".

Newby recibió su Medalla George—otorgada en reconocimiento a actos de gran valentía— durante una ceremonia celebrada el miércoles en el Palacio de St. James, en Londres.

Se trata principalmente de una condecoración civil, aunque también puede concederse a personal militar por una conducta heroica que no tenga lugar "frente al enemigo".

Afirmó que tal honor resultaba "difícil de asimilar", pero admitió sentirse "orgulloso de haber salvado vidas".

"Me gusta pensar que cualquiera habría hecho lo mismo", añadió.

"Hay personas fuertes y otras que afrontan las cosas de maneras distintas; pero así soy yo, es simplemente mi forma de ser".

BBC

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FUENTE: BBC