El hijo de Benjamín Netanyahu defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

En sus redes sociales, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, envió un mensaje reconociendo a las Islas Malvinas parte del territorio argentino.

Este martes, el Estado de Israel mostró un fuerte apoyo a la Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Fue Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien compartió un fuerte mensaje al respecto en sus redes.

“¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”, expresó Yair Netanyahu este martes por la tarde, a través de un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

yair netanyahu y benjamin netanyahu El posteo de Yair Netanyahu sobre las Islas Malvinas. X

El posteo provocó reacciones de todo tipo. Por un lado, un sector aclamó el gesto para con el Gobierno Nacional y las Islas Argentinas. Sin embargo, otros usuarios de las redes sociales le sugirieron hablar con su padre, el primer ministro israelí, al respecto.

De esta forma, el Estado de Israel suma una nueva acción para mostrar su afinidad al Gobierno argentino.