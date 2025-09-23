El hijo de Benjamín Netanyahu defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas
En sus redes sociales, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, envió un mensaje reconociendo a las Islas Malvinas parte del territorio argentino.
Este martes, el Estado de Israel mostró un fuerte apoyo a la Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Fue Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien compartió un fuerte mensaje al respecto en sus redes.
“¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”, expresó Yair Netanyahu este martes por la tarde, a través de un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter).
Te Podría Interesar
El posteo provocó reacciones de todo tipo. Por un lado, un sector aclamó el gesto para con el Gobierno Nacional y las Islas Argentinas. Sin embargo, otros usuarios de las redes sociales le sugirieron hablar con su padre, el primer ministro israelí, al respecto.
De esta forma, el Estado de Israel suma una nueva acción para mostrar su afinidad al Gobierno argentino.
Quién es Yair Netanyahu
Tras su comunicado a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el nombre de Yair Netanyahu comenzó a resonar. Se trata del segundo hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Nació el 26 de julio de 1991 en Israel y, actualmente, a sus 34 años, se reconoce como activista político y se dedica a realizar podcasts.