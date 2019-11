El gobierno interino de Bolivia intervino la prensa estatal y Morales tuvo un incidente con la BBC

El gobierno interino de Bolivia intervino la Editorial del Estado y cambió el nombre del diario oficial, mientras que el ex presidente Evo Morales mantuvo en México un incidente con un cronista de la BBC británica, informó hoy la prensa boliviana.

“Vinimos a verificar que se ha impreso material para el partido político Movimiento al Socialismo (MAS)”, el partido de Morales, afirmó el interventor, César Rojas, en una nota publicada hoy por el diario oficial.

El diario oficial apareció hoy bajo el nombre Bolivia, en lugar de Cambio, como se llamó hasta ayer, según el diario paceño Página Siete.

Tal como sucede en Perú con El Peruano, el diario oficial incluye tanto la publicación formal de leyes, decretos y otras normas, como noticias.

“De acuerdo con el recorrido realizado en la Editorial del Estado, encontramos indicios y vestigios de que fue utilizada para una campaña política”, agregó Rojas, según reprodujo la agencia noticiosa estatal ABI.

La Editorial del Estado fue inaugurada por Morales el 27 de diciembre de 2017. Tiene sus instalaciones en El Alto, ciudad contigua a La Paz, y requirió una inversión de casi 11 millones de dólares, según informó entonces el diario digital Notas.

Por otra parte, Morales acusó al periodista Gerardo Lissardy, de la BBC, de tratarlo de “mentiroso” y amenazó con que lo va “a combatir desde Bolivia”, según Página Siete.

El incidente tuvo lugar cerca del final de la entrevista que Lissardy le efectuaba a Morales en la Ciudad de México, donde el ex presidente está asilado.

“Para que no hayan hechos de sangre, el domingo (pasado) en la mañana dije ‘vamos al diálogo, que hayan nuevas elecciones, si quieren sin Evo Morales’, dije eso”, afirmó el ex mandatario, y el cronista le replicó: “No dijo que usted no era candidato, ahí”.

Según el periódico, “la situación provocó una respuesta iracunda de Evo”, quien dijo: “No me trate de mentiroso, no te acepto eso”, mientras “apuntaba al periodista con su dedo índice”.

Inmediatamente, Lissardy le preguntó si “tiene fecha para volver a Bolivia”, y Morales respondió: “No tengo, pero volveré en cualquier momento, justamente para combatir a tus seguidores. Te voy a combatir desde Bolivia, a tus mentiras.”

La Unidad de Análisis de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Boliviana (UCB) aseguró que la afirmación de Morales a la BBC fue “falsa”.

El informe de la UCB cita la declaración de Morales en la rueda de prensa del domingo pasado, poco antes de que anunciara su renuncia, y subraya que el ex mandatario “solo habla de incorporar a ‘nuevos actores políticos’ pero no de excluirse de los comicios”, y “así lo reiteró casi de inmediato en su cuenta de Twitter”.