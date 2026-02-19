El expresidente de Corea del Sur Yoon ha sido condenado a cadena perpetua

La Justicia de Corea del Sur sentenció cadena perpetua para el expresidente Yoon Suk Yeol por su declaración de la ley marcial en 2024.

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este jueves a cadena perpetua al expresidente del país Yoon Suk-Yeol tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático.

Así, la corte ha fallado que el decreto aprobado por Yoon cumple con los criterios legales de una "insurrección", si bien ha declinado imponer contra el la condena a muerte, tal y como había reclamado la Fiscalía, según ha recogido el diario surcoreano 'The Korea Times'.

El tribunal ha indicado que el expresidente fue "el líder de una insurrección" al considerar que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento, una acción que recae en dicha definición. "Si bien los elementos del crimen son reconocidos, se consideraron varios factores a la hora de determinar el castigo", ha sostenido.

Corea del Sur y su Código Penal Bajo el Código Penal de Corea del Sur, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.