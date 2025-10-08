El estremecedor mensaje del atacante de Manchester: "Maté a dos judíos en nombre del Estado Islámico"

Luego de asesinar a dos personas, el hombre llamó a emergencias antes de ser abatido por los efectivos por el ataque en una sinagoga de Manchester.

Antes de intentar ingresar a la sinagoga en Manchester, Jihad Al-Shamie dejó un aberrante mensaje al número de emergencias.

Hace algunos días, en plena festividad por Yom Kipur, en la ciudad de Manchester, Inglaterra, un hombre perpetró un ataque a una sinagoga. Primero atropelló a algunas personas y luego atacó con un arma blanca a otras, pero fue abatido cuando intentaba ingresar al lugar. Ahora se conoció que realizó un llamado a emergencias dejando un aberrante mensaje.

Luego de haber asesinado a dos personas y antes de ser abatido por los efectivos policiales, Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico-sirio de 35 años, realizó un llamado al 999, número de emergencias, y expresó: "He matado a dos judíos en nombre del Estado Islámico", según confirmaron en el último reporte de la Policía del Gran Manchester (GMP).

Jihad Al-Shamie Jihad Al-Shamie, el hombre culpable del atentado en Manchester. En este atentado, el hombre de 35 años primero arrolló a varias personas con su auto, antes de bajar del vehículo y acuchillar a un hombre en la zona de la sinagoga. Mientras intentaba ingresar, con un artefacto explosivo que resultó ser inoperativo, fue abatido por la Policía en un ataque que, según la unidad nacional contra el Terrorismo, estuvo motivado por la "ideología radical islamista".

Quiénes son las dos víctimas fatales del atentado en Manchester Las dos víctimas fatales fueron identificadas como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, miembros de la comunidad judía local. Se confirmó que Daulby murió tras ser herido por uno de los agentes, algo que aún está bajo investigación. Además varias personas más resultaron heridas.