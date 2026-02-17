El espectacular robo bancario multimillonario del que nadie se dio cuenta

Ha sido descrito como el robo bancario más espectacular de Alemania en años.

Durante un tranquilo fin de semana justo después de Navidad, un grupo de ladrones irrumpió en un banco de la calle principal de la ciudad occidental de Gelsenkirchen, perforando una pared con un taladro industrial.

Saquearon más de 3.000 cajas de seguridad y se llevaron millones de euros.

Más de un mes después, la policía aún no ha realizado ninguna detención.

Para los clientes del banco, algunos de los cuales afirman haber perdido los ahorros de toda su vida y valiosas joyas y objetos de valor familiares, este es un momento de ira, confusión y conmoción.

Y existe una fuerte sensación de que la confianza en las instituciones se ha visto afectada.

El caso arroja todo tipo de preguntas difíciles, algunas de las cuales fueron planteadas por Herbert Reul, ministro del Interior del estado occidental de Renania del Norte-Westfalia.

¿Por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Fue un trabajo interno?

¿Por qué nadie oyó el taladro y cómo supieron los ladrones exactamente dónde estaba la bóveda?

¿Fueron demasiado débiles los sistemas de seguridad del banco?

La policía de Gelsenkirchen está apelando a testigos para que se presenten a declarar.

Reuters La policía cree que los ladrones entraron al edificio a través de un estacionamiento vecino.

Los investigadores creen que los ladrones probablemente entraron en la caja de ahorros Sparkasse de la vía Nienhofstrasse a través del estacionamiento contiguo de varias plantas, en el distrito de Buer.

Creen que los ladrones podrían haber manipulado una puerta de escape entre el estacionamiento y el banco.

En circunstancias normales, la puerta no se podía abrir desde el exterior, pero la banda logró que ésta dejara de cerrar correctamente, lo que les permitió "acceder sin obstáculos desde el estacionamiento hasta el edificio de la Sparkasse".

Desde allí, la policía cree que burlaron varios sistemas de seguridad y accedieron a una sala de archivos junto a la bóveda, en el sótano del banco.

Instalaron el taladro y perforaron un agujero de 40 cm de ancho en la pared que conducía a la bóveda del banco, donde se guardaban las cajas de seguridad.

Policía de Gelsenkirchen La bóveda vista desde el agujero perforado al otro lado del muro del banco.

El robo debió de ocurrir entre el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre, según las autoridades, que creen que los ladrones estuvieron a punto de ser atrapados poco antes de llegar a la bóveda.

Poco después de las 6:00 del 27 de diciembre, los bomberos de Gelsenkirchen y una empresa de seguridad privada recibieron una alerta de incendio del banco, que pudo haber sido activada por los ladrones.

La policía y 20 bomberos llegaron al banco a las 6:15, "pero no encontraron nada que indicara daños", según informó la policía en un comunicado.

La alarma de incendios se originó en la bóveda, reveló Herbert Reul.

Pero los bomberos no pudieron entrar porque estaba cerrada con una persiana. Reul afirmó que no vieron "humo, olor a fuego ni daños", por lo que concluyeron que se trataba de una falsa alarma, lo cual, según él, no era inusual.

Informó a una comisión del parlamento estatal que la policía no tenía derecho a registrar el banco en ese momento, ya que era competencia de los bomberos. Habrían necesitado una orden judicial.

Una vez dentro de la bóveda, los ladrones abrieron casi todas las 3.250 cajas de seguridad, llevándose dinero en efectivo, oro y joyas.

Reul afirmó que los sistemas informáticos del banco muestran que la primera caja fue forzada a las 10:45 del 27 de diciembre y la última a las 14:44. No está claro si lograron abrir la mayoría de las cajas en cuatro horas o si la tecnología dejó de registrar datos.

Testigos declararon posteriormente a la policía que vieron a varios hombres en la escalera del estacionamiento cargando bolsas grandes durante la noche del 28 de diciembre.

Las autoridades desconocen la cantidad exacta robada, pero medios alemanes estiman que los ladrones se llevaron hasta 100 millones de euros (US$120 millones).

Policía de Gelsenkirchen La policía publicó imágenes del desorden que quedó dentro de la bóveda el 29 de diciembre.

Posteriormente, la policía publicó fotos y videos de las cámaras de seguridad del estacionamiento, que mostraban a hombres con el rostro cubierto y dos coches: un Audi RS 6 negro y un Mercedes Citan blanco. Ambos tenían matrículas falsas.

El robo no se descubrió hasta el 29 de diciembre, cuando se activó otra alarma de incendios a las 03:58 del lunes. Los bomberos regresaron al banco y encontraron una escena de caos.

Policía de Gelsenkirchen Las imágenes de CCTV del 29 de diciembre muestran a tres hombres enmascarados con dos vehículos.

Herbert Reul dijo que parecía un basurero, con más de 500.000 objetos esparcidos por el suelo: el contenido de las cajas de seguridad que habían dejado los ladrones.

La policía afirmó que muchos objetos resultaron dañados después de que los ladrones les arrojaran agua y productos químicos. Desde entonces, han estado revisando minuciosamente los escombros, buscando pistas e intentando determinar a quién pertenece cada cosa.

A medida que se conocieron los detalles del robo, unos 200 clientes se congregaron frente a la Sparkasse, exigiendo que se les permitiera entrar. La policía llegó con varias patrullas y aseguró la entrada.

Joachim Alfred Wagner, de 63 años, dijo que había perdido no solo oro valorado en decenas de miles de euros, sino también joyas que pertenecían a su padre y abuelos.

Había alquilado la caja de seguridad después de varios robos en su departamento, pensando que sus objetos de valor estarían a salvo allí. "Lloré de rabia", indicó.

Policía de Gelsenkirchen Otro de los ladrones fue fotografiado por las cámaras de seguridad en el estacionamiento.

El banco declaró que el contenido de las cajas de seguridad suele estar asegurado por 10.300 euros cada una.

Wagner fue una de las primeras personas en presentar una demanda contra el banco, solicitando una indemnización por lo que su abogado, Daniel Kuhlmann, calificó de falta de seguridad. Otro había depositado 400.000 euros en efectivo procedentes de la venta de un departamento y destinado a su jubilación.

El banco declaró haber sido víctima del delito y que sus instalaciones estaban "aseguradas con tecnología de vanguardia reconocida".

Si bien algunos clientes tenían recibos oficiales del contenido de sus cajas de seguridad, otros no.

"Ni siquiera la Caja de Ahorros sabe qué hay dentro de las cajas, porque cada uno puede depositar lo que quiera", declaró Herbert Reul.

Enfatizó que no se debe subestimar el daño psicológico.

"Necesitamos ayudar a las víctimas", concluyó. "Para muchos, esto va más allá de la simple pérdida de propiedad; también puede afectar su confianza en su propia seguridad y... su confianza en nuestro orden", afirmó.

El jefe de policía, Tim Frommeyer, señaló que se trataba de "uno de los casos penales más graves en la historia del estado de Renania del Norte-Westfalia".

"Mi departamento y todos sus empleados son conscientes de la magnitud de este caso. ¡El daño financiero, la incertidumbre y la frustración son profundos!".

Poco después de descubrirse el robo, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) realizó una manifestación frente al banco, lo que llevó a algunos a acusar al partido de intentar provocar disturbios.

La revista alemana Der Spiegel afirmó que el atraco se había convertido en un asunto político y un símbolo de algo más grande que el propio delito: "La sensación de que las promesas de seguridad son vanas, de que las instituciones están fallando y de que, en última instancia, nadie rinde cuentas".

