"El eje de la Resistencia": grupos terroristas pro iraníes reaparecen tras las amenazas de Trump

La reaparición de milicias pro-iraníes, particularmente los hutíes en Yemen y Hezbollah en Irak, volvió a poner en primer plano en Medio Oriente la intervención del llamado “Eje de la resistencia”.

Esta vez, el disparador fue el endurecimiento del tono de Donald Trump y el avance del portaaviones USS Abraham Lincoln y sus escoltas hacia la región, en un clima atravesado por las protestas en Irán, apagones masivos de internet y la tensión cada vez mayor entre Washington y Teherán.

Durante años, el llamado “Eje de la Resistencia” funcionó como la gran arquitectura regional iraní que incluye a Hezbollah en Líbano, milicias chiíes en Irak como Badr, Asaib Ahl al-Haq y Kataib Hezbollah, los hutíes en Yemen y, con intermitencia, actores palestinos como Hamás y la Yihad Islámica.

El arquitecto de este grupo paramilitar se llama Qassem Soleimani, exjefe de la Fuerza Quds, general clave del entramado militar iraní, asesinado por Estados Unidos en 2020.

Este esquema viene golpeado por el asesinato de Soleimani en 2020; la guerra de Gaza desde 2023; la ofensiva israelí que descabezó militarmente a Hamás y debilitó severamente a Hezbollah; y, sobre todo, con la pérdida de Siria como corredor estratégico para el tráfico de armas hacia Líbano tras la caída del dictador Bashar al Assad.

Qasem Soleimani comadaba la Fuerza Quds, un importantísimo instrumento político iraní para difundir su influencia en la región y en el mundo.

¿Colapsó el eje o se replegó? Es una pregunta que se responderá únicamente con una orden de Donald Trump. Mientras tanto, incertidumbre. La noticia es que, incluso debilitadas, las milicias reaparecieron como amenaza.

El efecto Gaza

La guerra detonada el 7 de octubre de 2023 fue el punto de inflexión. Israel arremetió y mantuvo una política exterior sumamente agresiva. Tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025, ni los hutíes ni Hezbollah ofrecieron demasiada resistencia, pese a que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes.

La reticencia evidenció desorden y desgaste dentro del eje. Lo que reaparece hoy, con amenazas a Washington, es una forma de volver al tablero sin comprometerse de inmediato con una escalada total.

Los hutíes difundieron un breve video con imágenes de un buque incendiado y un enigmático mensaje: “pronto”. Más tarde, republicaron material de ataques previos, como el golpe al petrolero Marlin Luanda en enero de 2024 en el Golfo de Adén, recordando que su campaña marítima ya dejó más de cien barcos atacados.

Amaneza hutí

En paralelo, Ahmad “Abu Hussein” al-Hamidawi, jefe de Kataib Hezbollah, en Irak, amenazó con intervenir ante cualquier ofensiva sobre Irán: “Afirmamos a los enemigos que la guerra contra la República (Islámica) no será un picnic; más bien, probarán las formas más amargas de muerte, y nada quedará de ustedes en nuestra región”.

Kataib Hezbollah

Si los hutíes reanudan ataques en el mar Rojo, el impacto va a exceder lo militar. Ese corredor es un nervio del comercio global y del mercado energético. Cada amenaza eleva costos de seguros, obliga a desvíos marítimos y tensiona a aliados europeos y asiáticos.

Teherán influye sobre los hutíes y cada movimiento amplía el rango de presión y obliga a Washington a distribuir recursos entre la protección de rutas comerciales y la contención de la escalada.

Hezbollah: preparación y supervivencia

Hezbollah sigue siendo la pieza histórica del eje. Con su disciplina y su capacidad de organización social funcionaron durante décadas como la joya de la corona iraní. Pero hoy, tras la degradación militar y el golpe sirio, su prioridad es sobrevivir y reconstruirse.

Amenaza de Naim Qassem

"Cuando Trump u otros amenazan con matar al líder (Jamenéi), en realidad están amenazando a millones de personas. Esto no se puede ignorar. Es nuestro deber colectivo enfrentar esta amenaza", advirtió el líder del partido libanés.

El líder Naim Qassem lo dijo sin prometer intervención automática. El grupo terrorista se prepara para una “posible agresión”, pero los detalles de su respuesta “serán determinados por la batalla” y según “los intereses presentes”.

Naim Qassem

El rearmado silencioso

La reconfiguración actual del eje no depende únicamente de la variable militar. Depende del financiamiento. Con sanciones y controles, la red se apoyó en una economía de zona gris que consistió en el contrabando de petróleo, flotas fantasma, intermediarios offshore, criptoactivos y oro.

Mientras Irán sostiene su retórica antiisraelí, buena parte del mundo árabe prioriza la estabilidad para los negocios. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ya avisó que no permitirá que su espacio aéreo, territorio o aguas se usen para acciones militares contra Irán. Los reinos del Golfo intentan blindarse y no quieren una guerra regional que golpee la infraestructura crítica y mercados energéticos.

La reaparición de estas milicias indica que Estados Unidos puede pagar caro una intervención al estilo Caracas. Irán no es Venezuela, y un ataque militar puede comprometer a Washington de una manera inesperada.