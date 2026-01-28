Tragedia en Rumania: murieron siete hinchas del PAOK de Grecia en un espeluznante accidente

Siete simpatizantes del PAOK de Salónica perdieron la vida en un violento accidente vial en Rumania , cuando se dirigían a Francia para asistir al duelo ante el Olympique de Lyon por la Europa League . El siniestro dejó además tres heridos y fue catalogado como el más grave en la zona en las últimas dos décadas.

El siniestro se produjo sobre la ruta DN6-E70, en cercanías de Lugoj, cuando la furgoneta en la que viajaban diez aficionados colisionó de frente contra un camión de gran porte. Según las primeras reconstrucciones, el vehículo intentó sobrepasar a otro rodado, regresó a su carril y, de manera repentina, invadió la mano contraria.

El impacto fue devastador. Seis de los ocupantes murieron en el acto, mientras que una séptima víctima falleció durante su traslado en ambulancia. Los sobrevivientes fueron derivados a un hospital de Timisoara, donde permanecen bajo observación médica.

Las imágenes captadas por una cámara de a bordo evidenciaron la violencia del choque. Un testigo que circulaba detrás relató que la maniobra de adelantamiento no pudo completarse y desencadenó la colisión. Fue él quien dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Las autoridades rumanas confirmaron la identidad de las víctimas y coordinaron la repatriación de los cuerpos, que se realizará en un avión militar. De acuerdo a la prensa francesa, la persona de mayor edad tenía apenas 30 años.

El conductor del camión, de nacionalidad polaca, expresó su shock ante los medios locales y describió la DN6 como una vía extremadamente peligrosa, conocida popularmente como “la carretera de la muerte” por su elevado índice de accidentes fatales.

Mientras la investigación avanza, uno de los heridos señaló que un posible fallo en el asistente de cambio de carril del vehículo pudo haber influido en la pérdida de control, hipótesis que aún es evaluada por peritos.

El dolor se trasladó rápidamente al ámbito deportivo. El plantel del PAOK realizó un minuto de silencio, mientras que los hinchas que habían viajado decidieron regresar a Grecia y dejar vacías las tribunas como señal de duelo. La UEFA, el club griego y autoridades políticas se sumaron a los mensajes de condolencia.

Pese al luto, el encuentro por la Europa League se disputará este jueves en Lyon. El fútbol europeo, sin embargo, jugará atravesado por una tragedia que enluta a toda una comunidad.