El Departamento de Justicia de EE.UU. retira miles de documentos del caso Epstein de su página web luego de que víctimas fueran identificadas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) retiró de su página miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein , luego de que las víctimas denunciaran que sus identidades habían resultado comprometidas.

Los abogados de las víctimas de Epstein dijeron que las deficiencias en la edición de los archivos publicados el viernes "habían trastocado" la vida de casi 100 víctimas.

En los documentos publicados se incluían direcciones de correo electrónico y fotografías de desnudos en las que se podían identificar los nombres y rostros de posibles víctimas.

Las sobrevivientes emitieron un comunicado en el que calificaron la divulgación de "indignante" y señalaron que no deberían ser "nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas".

El DOJ dijo que había retirado todos los archivos señalados y que los errores se debieron a "fallos técnicos o humanos".

"Todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran anteayer por la noche han sido retirados para su posterior edición", declaró el DOJ en una carta presentada ante un juez federal el lunes.

La instancia judicial indicó que continúa examinando las nuevas solicitudes y verificando si existen otros documentos que requieran una edición adicional. Añadió que también se retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente.

El gobierno federal debía eliminar los detalles que pudieran identificar a las víctimas según los términos de la publicación, que fue ordenada luego de que ambas cámaras del Congreso aprobaran una medida que obligaba al DOJ a divulgar los documentos.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. El presidente de EE.UU., Donald Trump, aparece en las imágenes que han sido publicadas por el Departamento de Justicia.

La privacidad de las víctimas

El viernes, dos abogados que representan a las víctimas solicitaron a un juez federal en Nueva York que ordenara al DOJ retirar el sitio web que aloja los archivos y calificaron la divulgación como "la violación más flagrante de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos".

Los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards afirmaron que se trataba de "una emergencia en curso que requiere intervención judicial inmediata", debido a que el DOJ "falló en ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identificación personal en miles de casos".

Varias víctimas de Epstein añadieron comentarios a la carta, incluida una que describió la publicación como "una amenaza para su vida" y otra que dijo haber recibido amenazas de muerte después de que se publicaran sus datos bancarios privados.

En declaraciones a la BBC el martes, Annie Farmer, sobreviviente de Epstein, afirmó: "Es difícil concentrarse en la nueva información que ha salido a la luz debido al grave daño que causó el Departamento de Justicia al exponer a las sobrevivientes de esta manera".

Otra de las víctimas de Epstein, Lisa Phillips, dijo que muchas de las sobrevivientes estaban "muy descontentas con el resultado" de la publicación.

"El Departamento de Justicia ha incumplido nuestros tres requisitos", declaró a la BBC el martes. "En primer lugar, muchos documentos aún no se han divulgado. En segundo lugar, la fecha fijada para la publicación ya ha pasado. Y en tercer lugar, el Departamento de Justicia publicó los nombres de muchas de las sobrevivientes".

"Sentimos que están jugando con nosotras, pero no vamos a dejar de luchar", añadió.

Gloria Allred, abogada defensora de los derechos de las mujeres que ha representado a muchas de las víctimas de Epstein, declaró anteriormente a la BBC que se habían revelado los nombres de numerosas víctimas en la última divulgación de documentos, incluyendo algunos que no se habían identificado públicamente con anterioridad.

"En algunos casos... los nombres aparecen tachados, pero aun así se pueden leer", afirmó. "En otros casos se han mostrado fotos de víctimas, sobrevivientes que nunca han concedido una entrevista pública ni han revelado su nombre públicamente".

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. El expresidente Bill Clinton junto con Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.

"Trabajando sin descanso"

Un portavoz del DOJ declaró a CBS, socio de noticias de la BBC en Estados Unidos, que la instancia "se toma muy en serio la protección de las víctimas y ha tachado miles de nombres de víctimas en los millones de páginas publicadas para proteger a las personas inocentes".

Aseguró que el DOJ estaba "trabajando sin descanso para solucionar el problema" y que "hasta la fecha, solo el 0,1% de las páginas publicadas" contenían información sin censurar que podría identificar a las víctimas.

El DOJ publicó millones de archivos relacionados con Epstein desde que una ley ordenara su divulgación el año pasado, incluyendo tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos el viernes pasado.

Esta publicación se produjo seis semanas después de que el DOJ incumpliera el plazo establecido por una ley firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, bajo la presión bipartidista del Congreso, que exigía que todos los documentos relacionados con Epstein se hicieran públicos.

Epstein murió en una celda de una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

