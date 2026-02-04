Dictaron cadena perpetua para el culpable del segundo intento de asesinato a Donald Trump en Florida

Ryan Routh (60), el hombre que intentó asesinar a Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024, fue condenado este miércoles por una jueza estadounidense a cadena perpetua . Este se trató del segundo intento de asesinato que tuvo el mandatario previo a ganar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos .

El abogado de Routh, Martin Roth, confirmó que apelará la condena compuesta por la cadena perpetua y 7 años adicionales en prisión debido a un desacuerdo con el agravante de terrorismo. Además, el acusado ya tiene 60 años de edad.

"Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el crimen federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación. Voy a presentar una apelación", explicó el abogado defensor a los medios de comunicación luego de la sentencia. Además, el letrado comunicó que, al ser una pena federal, el condenado no podrá salir de prisión.

En septiembre del 2025, un jurado encontró culpable a Routh de cinco cargos cuando trató de asesinar al actual mandatario, entre ellos posesión de arma de fuego con el fin de cometer un crímen con violencia, ataque a un agente federal, ser un criminal con un arma y poseer un arma con un número de serie borrado.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, calificó al acusado como “malvado”, una expresión que resonó con fuerza en la sala. Así lo relató el alguacil del condado de Martin, John Budensiek, quien estuvo presente en la audiencia realizada este miércoles.

Según explicó Budensiek, la magistrada fue directa al dirigirse al acusado: “La maldad está en usted, señor Routh. Usted fue quien intentó matar al presidente de Estados Unidos, expresidente y luego presidente de Estados Unidos. La maldad está en usted”. Para el alguacil, esa frase “resume todo lo que ocurrió”.

Ryan Routh cadena perpetua X: @monicagarzag

El acusado, Ryan Routh, un trabajador de la construcción oriundo de Carolina del Norte, fue detenido el 15 de septiembre de 2024, apenas dos meses antes de las elecciones presidenciales. El arresto se produjo en un campo de golf de Florida propiedad de Donald Trump, luego de que un agente del Servicio Secreto lo descubriera oculto entre unos arbustos con un rifle semiautomático.

Se trató del segundo intento de asesinato contra Trump durante la campaña electoral. El primero ocurrió en julio de 2024, cuando el entonces candidato republicano sobrevivió a un ataque a tiros durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde las fuerzas de seguridad abatieron al agresor.

El juicio despertó una fuerte atención pública, en parte porque Routh decidió representarse a sí mismo. Durante el proceso, sostuvo que no cometió ningún delito, argumentó que no tenía intención de matar a nadie e incluso realizó referencias a figuras históricas como Adolf Hitler, lo que generó controversia.

Budensiek también señaló que la hermana del acusado asistió a la audiencia y que “lo tomó muy bien”. Además, se refirió a Routh como una “persona excepcional” por su participación como voluntario en Ucrania durante la invasión rusa, así como por haber intentado colaborar en la defensa de Taiwán frente a China y en el reclutamiento de soldados afganos entrenados por la OTAN.