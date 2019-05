El canciller chino insta a EEUU a evitar nuevas "medidas perjudiciales"

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó a Estados Unidos a no ir "demasiado lejos" y evitar nuevas "medidas perjudiciales" que atenten contra los intereses chinos durante una conversación telefónica con el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Durante la llamada, Wang mostró su firme oposición al decreto promulgado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe usar equipos tecnológicos de firmas que supuestamente intentan espiar al país, lo que podría restringir los negocios con compañías como Huawei, según recoge hoy la prensa local.

"Estados Unidos debe cambiar su curso para evitar un daño mayor a los lazos bilaterales porque la cooperación es la única opción correcta para los dos países" dijo Wang durante la conversación telefónica, que tuvo lugar el sábado, informa el rotativo local China Daily.

La llamada se produce después de que los dos países volvieron a reavivar la semana pasada el fantasma de una guerra comercial abierta después de que se conoció una orden ejecutiva, un decreto, de Trump contra los "adversarios extranjeros" de Estados Unidos, aunque no nombra específicamente a China.

No obstante, las negociaciones para poner fin a las las disputas no colapsaron del todo tras más de diez rondas de consultas, según ambas partes, pero no tienen visos de resolverse a corto plazo tras la imposición mutua de aranceles y las polémicas declaraciones de los últimos días.

"China siempre ha estado dispuesta a resolver las diferencias económicas y comerciales a través de negociaciones y consultas, que, sin embargo, deberían realizarse sobre la base de la igualdad" dijo Wang, añadiendo que el país asiático, como en cualquier otra negociación, debe "salvaguardar sus legítimos intereses, responder a las llamadas de su pueblo y defender las normas básicas de las relaciones internacionales", informó la agencia de noticias EFE.

Según el medio oficial, las dos partes también intercambiaron opiniones sobre el último desarrollo de la cuestión iraní, en torno a lo cual Wang destacó que China está comprometida con la desnuclearización, la paz y la estabilidad de Oriente Medio.

"Esperamos que todas las partes ejercerán moderación y actúen con precaución, a fin de evitar tensiones crecientes", dijo Wang.