El artista ruso crítico de Putin que fue asesinado a tiros en Polonia

La policía de Polonia investiga el asesinato de un artista ruso crítico con el presidente Vladimir Putin.

La fiscalía polaca informó que Robert K., conocido artísticamente como Semyon Skrepetsky, murió tras recibir varios disparos en la mañana del lunes en la ciudad polaca de Biała Podlaska, situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

El hombre, de 44 años, recibió cinco disparos en la cabeza, el pecho y la espalda en un aparcamiento de la ciudad, ubicado a unos 600 metros del consulado de Bielorrusia.

Semyon Skrepetsky era el seudónimo utilizado por Robert Kuzovkov. Era conocido por sus caricaturas de políticos, entre ellos Putin, el líder bielorruso Alexander Lukashenko y el líder checheno Ramzan Kadýrov.

Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía de Distrito de Lublin, declaró que un hombre armado no identificado se acercó al artista y le disparó dos veces.

"Cuando la víctima cayó al suelo, el agresor se aproximó, efectuó otros tres disparos y huyó rápidamente del lugar. Robert K. falleció en el sitio", añadió.

En la escena del crimen se recuperaron cinco casquillos y una bala Geco de 9 mm Luger, indicó Kozak.

Se programó una autopsia para este miércoles.

La policía detuvo a dos ciudadanos bielorrusos, de 33 y 37 años, cerca del consulado de Bielorrusia en la ciudad. Su grado de participación en el incidente aún se investiga, señaló Kozak.

Según información de los medios locales, Skrepetsky se había trasladado a Biała Podlaska en 2021.

"La víctima realizaba actividades artísticas públicas y utilizaba, entre otros, el seudónimo de Semyon Skrepetsky, bajo el cual expresaba críticas a las políticas actuales de las autoridades de la Federación Rusa", dijo Kozak.

Un video publicado recientemente en redes sociales mostraba a Skrepetsky en una protesta con motivo del Día de Rusia frente a la embajada rusa en Berlín el 12 de junio.

Llevaba una pintura que caricaturizaba a Putin y al líder soviético Stalin, así como una bandera rusa atada a los pantalones que iba arrastrando por el suelo.

BBC

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FUENTE: BBC