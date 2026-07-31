Ejército en las calles: cuántos migrantes entraron de forma irregular a Ceuta

Unos 49.000 migrantes entraron de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, según primer cálculo de las autoridades de España. El Gobierno de España desplegó efectivos del ejército en Ceuta para controlar la situación.

Piden cerrar la frontera de España con Marruecos por la entrada masiva de migrantes. Foto Efe

Unos 49.000 migrantes han entrado en la ciudad norteafricana española de Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad de España, a cargo de contener la grave situación humanitaria. Además, el Gobierno de España desplegó efectivos del ejército en Ceuta para controlar la situación.

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno señalaron a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos.

Crisis de migrantes La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal.

Desde Marruecos, casi 50.000 migrantes llegaron a Ceuta, España. Foto Efe EFE Al menos 24 personas han fallecido en esta crisis al intentar llegar a nado al territorio europeo, informaron este viernes a EFE fuentes policiales.