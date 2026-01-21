Ecuador impondrá una tasa del 30 % a importaciones de Colombia por falta de cooperación antidrogas

El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , anunció este miércoles que su gobierno aplicará “una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia” debido a “la falta de reciprocidad y acciones firmes” del país vecino en la lucha contra el narcotráfico .

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario señaló que “hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia , incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

“Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”, añadió Noboa , quien remarcó que la medida será revisada en función de la respuesta del país vecino.

El presidente indicó que la tasa se mantendrá “hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas incautan con frecuencia cargamentos de droga procedentes de Colombia o en zonas limítrofes. Una de las últimas operaciones ocurrió el 6 de enero, cuando el Ejército decomisó 2,2 toneladas en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Nariño y Putumayo.

Violencia, frontera y cifras del narcotráfico

Según las autoridades, la droga pertenecería a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A esta organización también se le atribuye el asesinato de once militares ecuatorianos el 9 de mayo pasado, durante un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía.

Tras ese ataque, Noboa los catalogó como “grupos armados organizados”, junto al Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur, e incorporó a estas estructuras como enemigos dentro del “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024 por el auge de las bandas criminales. Además, el 24 de diciembre el Gobierno anunció que mantendría abierto solo un paso fronterizo con Colombia y Perú por “criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado”.

Rodeado por los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos estratégicos y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en un corredor clave del tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica. En 2025, el país decomisó 214,53 toneladas de estupefacientes, 80 menos que en 2024, cuando se alcanzó un récord de 294,61 toneladas, según cifras oficiales.