Por qué México ha sido el gran beneficiado de los aranceles de Trump (y la prueba de fuego que enfrenta en 2026)

El pasado abril, en la jornada que bautizó como el "Día de la Liberación", Donald Trump anunció en la Casa Blanca los nuevos aranceles que EE.UU. cobraría a cada país que exportara productos a su territorio.

Pero en la lista de decenas de naciones que hizo pública el mandatario no aparecían dos socios comerciales clave de EE.UU.: México y Canadá.

Aunque después la Casa Blanca anunció aranceles para algunos productos mexicanos y canadienses, como el acero y el aluminio, así como piezas automotrices que no fueran fabricadas en EE.UU., ambos países parecían haberse librado de lo peor.

Eso fue clave para que las compañías e inversores internacionales siguieran apostando por México como un país competitivo para exportar a EE.UU., que además cuenta con las bazas de su cercanía geográfica y una industria manufacturera aceitada durante años.

Desde el anuncio de Trump en abril, los números reflejan que México no solo mantuvo su ritmo de exportación a EE.UU., sino que lo incrementó en casi 6%, posicionándose como uno de los "inesperados ganadores" de la política arancelaria de EE.UU, como lo describió el diario estadounidense The Wall Street Journal hace unas semanas.

Según especialistas, el mercado mundial se está reconfigurando para adaptarse a la cambiante política arancelaria de Trump.

"Una de las mayores exenciones a los aranceles del 'Día de la Liberación' del presidente fue para los productos que cumplen los requisitos del T-MEC (Tratado de Libre Comercio México, EE.UU. y Canadá). Hemos visto cómo se han disparado las transacciones en el marco del T-MEC en 2025 debido a esa exención", dice a BBC Mundo Erica York, analista del centro de estudios Tax Foundation's Center for Federal Tax Policy.

Mario Campa, experto mexicano en política económica y finanzas internacionales de la Universidad de Columbia (EE.UU.)., coincide en que el T-MEC ha sido clave para los buenos números del comercio en América del Norte.

"Cuando tú como comprador en Estados Unidos, ya seas consumidor o empresa, empiezas a ver que los aranceles están subiendo en todos lados, te vas con el país que obtuvo un menor arancel", señala Campa.

AFP via Getty Images Inicialmente Trump anunció una lista de países en la que no estaban México y Canadá.

Crecen las exportaciones mexicanas a EE.UU.

Los productos mexicanos resultaron ser los menos afectados por los aranceles de Trump.

El Penn Wharton Budget Model (PWBM), una clasificación de competitividad comercial elaborada por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), muestra que los productos mexicanos pagan una tarifa arancelaria efectiva de 4,6% (actualizado a octubre de 2025).

Esa tarifa se explica por una combinación de factores que incluyen los beneficios del T-MEC y las intensas negociaciones para lograr condiciones más favorables para los productos mexicanos.

Canadá, con una tasa arancelaria de 3,9%, es el otro país con una amplia ventaja con respecto al resto de socios comerciales de EE.UU.

Pese a ello, el volumen de exportaciones canadienses a EE.UU. fue menor al mexicano el año pasado, con una caída del 6,19% con respecto a 2024, según cifras del Departamento de Comercio estadounidense.

México registró un crecimiento general de sus exportaciones a EE.UU. del 5,66%. Las cifras oficiales mexicanas (hasta noviembre de 2025) también indican que hubo seis meses de incrementos continuos tras el nuncio de Trump en abril.

A diferencia de lo que ocurrió con estos dos países, la clasificación PWBM de la Universidad de Pensilvania indica que la tasa arancelaria efectiva para los productos Chinos alcanzó el 37,1% el año pasado.

El gigante asiático fue el mayor exportador de productos a EE.UU. hasta 2023, año en el que fue superado por México. Y con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, las cosas empeoraron para los productos chinos con destino al mercado estadounidense.

Para el resto del mundo, la tasa arancelaria efectiva promedio fue de 10,91% en octubre, indica la PWBM, frente al 2,2 % registrado en enero de 2025, antes de que Trump iniciara su segundo mandato.

¿Quién paga el costo de esos aranceles más altos?: los importadores estadounidenses y, en muchos casos, los consumidores de ese país.

Pese a que las exportaciones mexicanas a EE.UU. aumentaron el año pasado, al sector automotriz no le fue tan bien, con un aumento de apenas el 0,9% en 2025, mucho menor de lo que se esperaba.

Ello pese a que, tras intensas negociaciones, los aranceles terminaron afectando exclusivamente a los componentes automotrices "no fabricados en EE.UU.", es decir, aquellos que están fuera del T-MEC.

Otros sectores importantes, como los del acero y el aluminio, fueron objeto de aranceles del 25% y registraron una caída de las exportaciones a EE.UU.

AFP via Getty Images La incertidumbre por el aumento de aranceles no tuvo efectos catastróficos para México, como se esperaba a inicios de año.

La protección del T-MEC

El T-MEC fue firmado en 2017, durante el primer mandato de Trump.

En el caso de México, solo una parte de sus exportaciones a EE.UU. se realizaban en el marco de ese tratado, pues algunos fabricantes optaban por mantenerse al margen del mismo para evitar trámites y la burocracia.

Casi la mitad de los exportadores preferían pagar aranceles, que solían ser bajos, antes que cumplir con todas las reglas del T-MEC.

Pero cuando Trump anunció el aumento arancelario en abril, las cosas cambiaron.

Erica York señala que una de las mayores exenciones del "Día de la Liberación" fue para los productos que cumplen los requisitos del T-MEC. Eso hizo que muchos de los exportadores que preferían pagar los aranceles para evitar los trámites burocráticos, cambiaran su estrategia comercial.

Con el nuevo escenario, les resultaba más conveniente exportar bajo las condiciones del T-MEC. En 2024, alrededor del 38% de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá y el 49% de las procedentes de México se realizaron en el marco del acuerdo, explica York.

En los últimos meses, esos porcentajes han aumentado hasta situarse entre el 86% y el 87% de los productos, asegura la analista.

Así, exportar desde México en el marco del T-MEC ha sido la clave para que los productores puedan sortear los aranceles en el primer año del nuevo gobierno de Trump.

Otra clave, explica Campa, es que en 2025 los exportadores de otras regiones del mundo siguieron vendiendo a EE.UU. productos no perecederos, como electrónicos, que tenían ya comprometidos desde antes de que se aplicaran los nuevos aranceles.

Pero conforme se fue agotando el inventario, los fabricantes que ya producían en México comenzaron a tomar esa cuota de mercado.

"Una vez que se empiezan a normalizar un poco esos flujos de las compras adelantadas, del agotamiento de inventarios, entonces ya empiezan a destacar los productos fabricados en México, y es probable que se esté convirtiendo en un socio comercial más importante que China o Canadá", explica Campa.

"Es decir, México se está consolidando como el primer lugar para las importaciones desde el punto de vista estadounidense", apunta.

AFP via Getty Images El sector automotriz ha tenido que reconfigurar sus cadenas de suministros para adherirse al T-MEC y evitar aranceles.

Para York, hablar de Méxco como un "ganador" en el marco de los aranceles de Trump puede ser una fotografía del momento, aunque quizás se confirme en un futuro.

Ya durante la guerra comercial con China del primer mandato de Trump, recuerda la especialista, hubo "un patrón similar de ganadores y perdedores", a medida que el comercio se alejaba de China, desplazándose hacia otros países.

Ahí adquirió un impulso la relocalización (nearshoring) de empresas que mudaron sus plantas de producción a países con ventajas competitivas, como México, para exportar a EE.UU. sin conflictos de aranceles, con cercanía geográfica y una mano de obra cualificada para sus negocios.

"Los aranceles en este mandato [de Trump] son mucho más amplios y erráticos, pero debemos esperar que surjan desviaciones comerciales y los consiguientes patrones de ganadores y perdedores bajo el nuevo régimen arancelario", considera York

"Dada la ventaja relativa que tiene México en las diferencias de tipos arancelarios, especialmente con la exención para los productos que cumplen los requisitos del T-MEC, tendría sentido observar este patrón de desviación comercial", añade.

Tiempo de renegociar: la prueba de fuego

Con su estilo disruptivo, el pasado 13 de enero Trump dijo que le parecía "irrelevante" el T-MEC, lo que generó nuevas expectativas sobre un posible rechazo a la continuidad del tratado de libre comercio, cuya renegociación está programada para 2026.

"Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos", dijo Trump en un recorrido por una planta de la automotriz Ford en el estado de Michigan (norte de EE.UU.).

"No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando, todos se están mudando aquí desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todo el mundo", añadió.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al día siguiente diciendo que estaba "convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos".

"Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más; por supuesto, México también. ¿Por qué?, porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimos temas", añadió.

Por otro lado, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizó una visita a China, donde firmó con el presidente Xi Jinping nuevos acuerdos comerciales tras años de relaciones deterioradas bajo el gobierno de Justin Trudeau.

"Se suponía que este bloque comercial (T-MEC) iba a protegerse de China, de las importaciones asiáticas, que iba a blindar la industria automotriz norteamericana. Se suponía que iban a actuar más como un ente coordinado", dice Campa.

"Pero el acuerdo de Canadá con China rompe un poco ese relato. No es definitivamente una buena señal para la supervivencia del T-MEC, aunque eso, insisto, puede cambiar. Faltan muchos meses, falta negociación", agrega.

AFP via Getty Images Desde una fábrica de Ford, la compañía automotriz estadounidense que tiene también plantas en México, Trump insistió en que la producción de automóviles debe hacerse en EE.UU.

Para el economista, hay varios escenarios que se pueden dar durante la negociación del T-MEC de este año, que pueden ir desde lo favorable hasta lo catastrófico para México.

Por ejemplo, que se renueve el acuerdo tal como está, o incluso con algunos candados a favor de las exportaciones de EE.UU. hacia los otros dos países; o que no haya ningún tipo de acuerdo entre los países y se dinamite el bloque.

"Podrían darse escenarios intermedios, pero no sabemos cómo va a evolucionar en temas de contenido regional o qué sectores serán premiados o castigados", considera.

Pese a la incertidumbre, la negociación de Canadá con China es una "mala señal", advierte.

"Suena a una especie de cobertura o anticipación de Carney" sostiene Campa, de cara a la renegociación del T-MEC.

Canadá estaría en posición de negociar con otros mercados clave al tener más materias primas para comerciar que México.

Si se diera el peor escenario, México tendría que seguir trabajando en planes alternativos para diversificar su comercio y no depender tanto de EE.UU., como el "Plan México" que anunció la presidenta Sheinbaum a inicios de 2025, advierte Campa.

"México tendría que empezar a dar más seriedad a ese plan B o C del que se habló en algún momento y no necesariamente tenerlo guardado, sino darle un poco más de visibilidad como lo está haciendo Canadá", agrega. "Es una apuesta audaz y México no es Canadá, pero es una ruta que sin duda se tiene que explorar".

